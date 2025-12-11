Drifttekniker
2025-12-11
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
På Vattenfall har vi beslutat oss för att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Vill du följa med oss på resan mot en fossilfri framtid? Nu söker Vattenfall Värme en ny talang som vill vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och hjälpa våra kunder att styra om mot ett fossilfritt liv.
Vår avdelning genomgår en generationsväxling och vi söker nu Drifttekniker som vill vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle tillsammans med oss. Vattenfall erbjuder dig ett innehållsrikt arbete med intressanta arbetsuppgifter som ger dig utveckling både som individ och tillsammans i gruppen.
Som Drifttekniker utför du operatörsunderhåll och säkerställer driften ute i anläggningarna på ett så ekonomiskt, effektivt och miljösparande sätt, som möjligt. Du genomför ronder, förebyggande underhåll och fortlöpande tillsyn, samt mindre underhåll. Som Drifttekniker ingår du i ett av sex produktionslag som idag arbetar tre-skift. Du arbetar i en modern miljö och ansvarar för att köra anläggningarna optimalt enligt fastlagd plan. Vidare kommer du att:
Utföra av- och på ställningar i anläggningar inför underhållsarbete
Ha ett nära samarbete med kontrollrumsingenjören
Säkerställa leverans av värme, ånga, kyla och el till våra kunder
Vi tror att du som söker har:
Relevant utbildning inom området, exempelvis ingenjör eller tekniker på KY/YH eller gymnasienivå.
Tidigare drifterfarenhet från processindustrin eller erfarenhet från värmetekniskt arbete är meriterande.
God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska.
Du behärskar Officepaketet och har god vana av att läsa instruktioner.
Har du kunskap i SAP är det fördelaktigt.
Vi arbetar dagligen med våra värderingar, då skiftarbetet är en väl samarbetat grupp som jobbar tätt tillsammans alla tider på dygnet, för att nå våra mål. Det är därför viktigt att du, likt dina kollegor, har god samarbetsförmåga och respekterar andras åsikter och värderingar.
Vi ser att du som söker, är en problemlösare med god anpassningsförmåga, för att lösa uppkomna uppgifter och utmaningar. Vi tror därför att du trivs med att planera och driva dina egna processer och har ett högt säkerhetstänk. B-körkort är meriterande.
Ytterligare information
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss blir du en del av ett starkt team med fantastiska kollegor. Organisationen är engagerad och motiverad och står inför flera spännande utmaningar. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, ett modernt ledarskap och många kontaktytor. Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet för oss, vi lägger stor vikt vid att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid och erbjuder attraktiva personalförmåner. Som medarbetare på Vattenfall Värme är du delaktig i att skapa framtidens uppvärmning och att forma morgondagens fossilfria energisamhälle.
Placeringsort
Placering för tjänsten är Uppsala. Som Drifttekniker kommer du att arbeta 3-skift på rullande 6 veckors-schema under hela året. Varje vecka innefattar antingen förmiddagspass, eftermiddagspass eller nattpass (även helgarbete innefattas). Var 3:e: vecka har du arbetsvila. Under rekryteringsprocessen kommer du att få mer information om hur schemat är upplagt.
Nyfiken? Så här får du veta mer!
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Hans Blomfeldt, 0703 09 73 70. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Elnoosh Farhoudfar, elnoosh.farhoudfar@vattenfall.com
. På grund av ledigheter och röda dagar, har vi inte möjlighet att besvara frågor under v.51 samt v.1, men är åter den 7 januari, 2026.
Varmt välkommen med din ansökan! Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Sista ansökningsdatum är 11 januari, 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Eventuella urvalstest kan komma att bli aktuellt. Obs! Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Fackliga representanter är Stefan Andersson - Akademikerna, Kjell Karlsson - Ledarna, Jan Svensson - SEKO och Patrik Nenzén - Unionen. Du når samtliga via Vattenfalls växel; 08 739 50 00.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Det här är vi, dina nya kollegor
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Vi levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Vi arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, vår egen värmeproduktion och från våra leverantörer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en så viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala - Vattenfall Jobbnummer
9640447