Drifttekniker
Ta chansen att jobba som drifttekniker i ett internationellt företag med lokal förankring och familjär känsla! Här får du möjlighet att jobba i ett team och med omväxlande arbetsuppgifter
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Inom Business Unit Tech arbetar ca 200 medarbetare med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Genom kunskap, kreativitet och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för klokare fastighetsdrift, där helheten står i fokus.
Tjänsten innebär bland annat att:
• Vara fastighetsägarens ansikte utåt och du ansvarar för att hyresgäster får bra service och en fungerande miljö att vistas i.
• Rondering med felavhjälpande underhåll av fastigheterna och att åtgärda de felanmälningar som kommer in.
• Självständigt utföra de flesta, även avancerade, tekniska arbeten inom tillsyn, skötsel, förebyggande-, avhjälpande- och planerat underhåll samt SBA.
• Självständigt kunna felsöka tekniska installationer och utrustning.
• Utföra åtgärder samt dokumentera i enlighet med uppsatta rutiner.
Vem är du?
Du har:
* Flera års erfarenhet av självständig teknisk fastighetsdrift
· Drift/fastighetstekniker utbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av självständigt arbete i olika typer av fastigheter
* Har vana från att ha mycket kontakt med hyresgäster
* Erfarenhet från att ha arbetat med olika fastighetstekniska system
* Erfarenhet från något av områdena: styr och regler, el, kyla, VVS, energi eller brand
Dina personliga egenskaper
Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad, att du ser till kundens bästa och du är bra på att hantera olika typer av människor och olika typer av situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet. Det är också en fördel om du är noggrann i ditt arbete och gillar att arbeta metodiskt. Vi ser gärna att du är en teknisk intresserad person som gillar att använda tekniska lösningar i ditt arbete. Ersättning
