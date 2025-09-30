Drifttekniker
2025-09-30
Bli en nyckelspelare hos vår kunds team och ta ansvar för att IT-infrastrukturen fungerar sömlöst. Hos kund får du en central roll där du säkerställer driften av systemen och samarbetar med både interna och externa parter för att leverera toppprestanda.
OM TJÄNSTEN
Kund står inför en tillväxtfas och söker nu en drifttekniker som kan ta helhetsansvar för en bred teknisk miljö. Rollen innebär att du säkerställer att servrar och nätverk fungerar som de ska - både internt och hos externa leverantörer. Du blir en viktig länk mellan support och teknik, med ansvar för patchning, backup, licenshantering och felsökning. Här får du möjlighet att påverka prestanda, kravställa mot partners och utveckla framtidens driftlösningar.
Du erbjuds
Vi erbjuder en ansvarsfull och central roll där du får stor påverkan på kunds tekniska leverans. Du blir en del av ett team som värdesätter proaktivitet och lösningsfokus, med möjlighet att ständigt utvecklas inom ett brett tekniskt område.
Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker ansvarar du för den dagliga driften, underhållet och administration av kunds IT-infrastruktur. Du kommer vara en nyckelperson och arbeta med serverhantering, nätverk, databaser och säkerhet.
• Hantera patchning, backuper och felsökning av system.
• Administrera licenser och användare.
• Samordna och kommunicera med externa leverantörer för att säkerställa deras leveranser.
• Fungera som en länk mellan support och teknisk implementation.
• Säkerställa att servrar och databaser samverkar effektivt.
• Arbeta proaktivt med driftansvar för att optimera prestanda.
• Övervaka och säkerställa att beställda tjänster uppfyller krav.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet som drifttekniker eller motsvarande.
• God erfarenhet av serverdrift i Windows- och Azure-miljöer.
• Kunskap om internetkommunikation och nätverksprotokoll.
• God förståelse för säkerhet, databaser, proxy och API:er
• Förmåga att agera kravställare mot externa parter.
Det är meriterande om du har
• Kunskap om mätning och prestandaoptimering.
• Kännedom om Mac- och iOS-miljöer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stabil
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
