Drifttekniker
2025-08-17
Dina arbetsuppgifter
Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I förvaltning och utveckling av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Vi söker en kompetent drifttekniker till vårt team som uppskattar att få lära dig nya saker och möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Arbetar du som tekniker idag och är på jakt efter nytt jobb? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Tjänsten innebär en kombination av att arbeta praktiskt såväl som administrativt. Du kommer arbeta med planering och genomförande av tillsyn och skötsel, utförande av förebyggande och avhjälpande underhåll. Som drifttekniker arbetar du även med verksamhetsanpassningar, tjänster åt hyresgäster samt kontinuerlig energioptimering för att nå Akademiska Hus övergripande energimål. Du kommer att tillhöra ett team som idag består av 6 drifttekniker och som ansvarar för fastighetsområdet i Luleå. Hos oss hamnar du i en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö med möjligheter till personlig och professionell utveckling. Ett team av kompetenta och engagerade kollegor som arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål. Familjärt bolag med fint kontor och bra arbetsmiljö. Akademiska Hus ligger i framkant med teknik och hållbarhet. Vi har fokus på innovation och vågar vara i framkant. För den som vill finns flera projekt som man kan vara delaktig i och goda utvecklingsmöjligheter.
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 2025-09-07. Urvalet kommer att påbörjas i mitten av augusti men vänta inte med din ansökan. Vi uppskattar att du svarar på urvalsfrågorna under ''Ansök'' som är utvalda och relevanta specifikt för den här tjänsten. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post. I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Randstad AB, vid frågor om rekryteringsprocessen hänvisar vi till rekryteringskonsult Carina Fors på carina.fors@randstad.se
Ansvarsområden
Hos oss på Akademiska Hus i Luleå står vi mitt i en omställning av framtidens campus Luleå där halva fastighetsbeståndet skall ersättas med nyproducerade fastigheter och modern teknik. Man är en en del av ett energioptimeringsteam där man tillsammans optimerar och moderniserar våra anläggningar.
Ansvara för att säkerställa en god kundupplevelse som kundens första kontakt i driftfrågor och felanmälningar
Agera som lokalt sensoransvarig med uppgifter som: Förebyggande underhåll av sensorer, felsökning, besvara kundfrågor, hantera beställningar och allmänt vara sakkunnig och uppdaterad inom området
Drift- och energioptimera så att lokalerna upprätthåller ett gott inomhusklimat med minsta möjliga resursåtgång
Planera och genomföra systematisk tillsyn och skötsel samt säkerställa efterlydnad mot myndighetskrav
Bidra till förebyggande och avhjälpande underhållsarbete för att fylla våra åtaganden enligt underhållsplanen
Driva och bistå i affären för exempelvis energiåtgärder, tjänst åt hyresgäst och hyresgästanpassningar
Ansvara för hela servicekedjan: Tillgänglighet- Bemötande- Åtgärd och Återkoppling
Arbeta aktivt för att säkerställa måluppfyllnad inom verksamhetsplan och även främja din personliga utveckling
Bidra till gott samarbetsklimat med kollegor inom samtliga systerenheter och ta initiativ till dialog och synkning för Teknik & Services lokala leverans med kund i fokusKvalifikationer
För att lyckas i rollen som drifttekniker ser vi att du har:
Minst 2 års erfarenhet av att arbete med styr och reglerteknik inom kyla/värme/ventilation
Genomförd gymnasieutbildning
Goda IT-kunskaper och god systemvana
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Allmänna kunskaper i engelska
B-körkort
Det är även meriterande om du som drifttekniker har:
Erfarenhet/utbildning inom el
Fallskyddsutbildning
Erfarenhet av brandskyddsarbete
Kunskap/erfarenhet inom VVS
För att du som person ska lyckas i rollen som drifttekniker ser vi att du är en problemlösare som drivs av utmaningar och ser lösningar samt har en positiv inställning. Det gäller även att du är strukturerad och metodisk i ditt sätt att arbeta med planering av ditt arbete och kan ta egna initiativ. Du ska även vara relationsbyggande och ha en hög samarbetsförmåga både internt med kollegor men även externt direkt mot kund och entreprenörer. Du ser möjligheter till att effektivisera rutiner och ditt dagliga arbete för att bidra till ett gott resultat och säkerställa ett bra utfört arbete över tid. Därför bör du även ha en god förmåga till service och förmedla din expertis och lösningar så att kunden ska känna sig nöjd. Du har en god administrativ förmåga då det är en del av vårt digitala arbetssätt.Om företaget
Akademiska Hus AB
På Akademiska Hus blir du välkomnad in i en stimulerande miljö med en vänlig företagskultur och spännande arbetsuppgifter. Du ges från början ett stort ansvar på vägen mot vårt gemensamma mål - att skapa attraktiva kunskapsmiljöer. Här får du en unik chans att påverka och bidra till framtidens utveckling av campus och du får möjlighet att växa i en kunskapsstark organisation.
Att lära och tänka nytt är en del av vårt DNA. Därför har alla våra kollegor tydliga uppdrag och genom samverkan och erfarenhetsutbyte utvecklas vi ständigt. Vi har ett stort nationellt utbyte och du får tillgång till ett stort kontaktnät med både kollegor och kunskaper från Luleå i norr till Malmö i söder. Hållbarhet är ledstjärna i allt vi gör. Och hållbara blir vi tillsammans. Vi vet att våra medarbetare är avgörande för vår framgång och erbjuder därför alla olika typer av initiativ inom friskvård och hälsa.
Akademiska Hus är ett statligt ägt bolag som är en betydande aktör inom det spännande segmentet samhällsfastigheter. Vi har en finansiellt stabil grund och arbetar långsiktigt och hållbart och är således inte lika påverkade av marknadens konjunktursvängningar. Ersättning
