Driftschef Västerås

Affärsdriven Driftchef inom transportsektorn
Vill du vara med och leda en framgångsrik verksamhet i positiv utveckling?
Vi söker nu en affärsdriven Driftchef som vill ta helhetsansvaret för driften i Västerås och blir en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.
Om rollen
Som Driftchef har du det övergripande ansvaret för våra depåer och verksamhet. Du leder den dagliga driften, optimerar planering av bussar och personal samt ser till att verksamheten flyter effektivt, alltid med fokus på säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet.
Rollen innebär både operativt och strategiskt ansvar. Du arbetar nära trafikledare och lokala samordnare, leder personalen mot gemensamma mål och utvecklar rutiner och processer som stärker hela affärsområdet.
Du rapporterar till Operativ chef och har trafikledare samt samordnare som direktrapporterande.
Ditt ansvar omfattar bland annatDriftledning: Säkerställa en effektiv och välplanerad daglig drift av depåerna.
Personalansvar: Rekrytera, introducera och utveckla medarbetare - skapa ett engagerat, välmående och högpresterande team.
Kvalitet och säkerhet: Följa upp och utveckla rutiner för högsta möjliga driftsäkerhet och leveranskvalitet.
Relationer och samverkan: Skapa starka relationer med beställare och samarbetspartners - du är en viktig representant för vårt företag.
Arbetsmiljö: Aktivt arbeta för en trygg, säker och inkluderande arbetsplats.
Styrning & Uppföljning: Säkerställa tydlig och konsekvent hantering vid bristande efterlevnad av lagar, policys och rutiner, samt främja transparens kring nyckeltal, resultat och organisatorisk utveckling.
Dina resultat mäts bland annat genom kundnöjdhet, driftsäkerhet och personalutveckling - du är den som ser till att vi levererar både på kort och på lång sikt.
Din profil:· Flera års erfarenhet av liknande roller, gärna inom transport, logistik eller liknande verksamhet
• Dokumenterad ledarerfarenhet, med fördel inom transport, logistik eller likande verksamhet
• Behärskar digitala verktyg och system för drift och planering
• God ekonomisk förståelse och förmåga att driva verksamhet mot uppsatta mål - att analysera nyckeltal är din grej
• Kännedom om vägtrafiklagen, arbetstidslagen för yrkesförare, säkerhetsstandarder och branschpraxis är meriterande
Som person har du förmågan att förmåga att ha ett helhetsperspektiv kombinerat med handlingskraft. Du är analytisk, beslutsam och strukturerad men också flexibel och lösningsorienterad i det dagliga arbetet. Du har god kommunikativ förmåga, bygger förtroende och motiverar andra genom tydlighet, engagemang och ett närvarande ledarskap. Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Vidare innehar du B-körkort, D-körkort är meriterande.
Varför välja oss?Hos oss blir du en viktig spelare i en verksamhet som fyller en viktig samhällsfunktion.
Du blir en viktig spelare i vår fortsatta tillväxtresa där du får ta fullt ägarskap kring dina ansvarsområden.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans ser till att våra resenärer får en trygg och pålitlig resa - varje dag.
AnsökanLåter det här som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan senast 8 januari. Urval sker löpande - vänta därför inte med att söka! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare Linus Elghorn, linus.elghorn@hrmab.se
, 0767-624686.
Axelssons Turisttrafik och Ellénius Buss, gick år 2020 samman i ett gemensamt bolag i syfte att skapa en starkare och mer konkurrenskraftig aktör på marknaden för buss-och transporttjänster. Expansionstakten är hög och vi fortsätter att växa genom förvärv och övertagande av trafik. Som koncern har vi en fordonsflotta på ca 130 moderna fordon och drygt 300 medarbetare där vi tillsammans kan erbjuda beställning- och skoltrafik i stora delar av Sverige. Ersättning
