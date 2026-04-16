Driftschef
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ta ett helhetsgrepp om växtodlingen och på sikt axla det fulla ansvaret för verksamheten. Nuvarande ägare och driftledare planerar att successivt kliva tillbaka, vilket innebär att rätt person efter introduktion kommer att ta över rollen som ansvarig för driften - med målsättningen att bli VD.
Arbetet är både strategiskt och operativt, med stort fokus på ledarskap och struktur. En viktig del av dina arbetsdagar kommer att bestå av att planera verksamheten, hålla i driftsmöten och säkerställa att arbetet löper effektivt genom hela organisationen.
Du förväntas aktivt involvera och engagera medarbetare i det dagliga arbetet, skapa delaktighet och bidra till en positiv och motiverande arbetsmiljö. Att kunna kommunicera tydligt, bygga laganda och få med dig teamet mot gemensamma mål är avgörande i rollen.
Samtidigt är du nära den praktiska driften - du arbetar i fält vid behov och har ansvar för exempelvis spannmålstorken under säsong. Rollen kräver därför både helhetsperspektiv och praktisk närvaro.
Tjänsten är på heltid med ordinarie arbetstid dagtid kl. 07.00-16.00. Under intensiva perioder, framför allt i samband med skörd, kan arbetstiderna variera och kräva större flexibilitet.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av drift- eller företagsledning inom lantbruk och trivs med att kombinera strategiskt ansvar med praktiskt arbete i fält. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs och har god förståelse för hela produktionskedjan.
Din kompetens kan komma från utbildning, arbetslivserfarenhet - eller helst en kombination av båda. Du har sprutcertifikat och B-körkort.
Vi erbjuder:
• En långsiktig karriärmöjlighet inom växtodling och agronomi
• Möjlighet att utvecklas till ledande roll/VD
• Arbete i en innovativ och hållbar verksamhet där vi tänker på varann och skapar arbetsglädje och gemensamma aktiviteter
• Modern maskinpark och varierad produktion
• Samarbete med framstående aktörer inom lantbruk och utveckling
• Boende kan erbjudas vid behov
• Närhet till Stockholm med tillgång till service, kultur och stadsliv
• Möjlighet till jakt och fiske på fritidenOm företaget
Sättra Växtodling AB söker nu en engagerad och drivande person som vill vara med och utveckla framtidens växtodling - med sikte på en nyckelroll i företaget.
Sättra Växtodling AB är ett dotterbolag till Sättra Gård AB och bedriver växtodling på drygt 1100 hektar strax norr om Stockholm. Vår verksamhet präglas av utvecklingsvilja, nytänkande och ett starkt fokus på hållbarhet. Vi testar kontinuerligt nya metoder och grödor, både i egen regi och i samarbete med Axfoundation på Torsåkers gård, som vi också arrenderar.
Vi arbetar med en modern och varierad maskinpark och har som mål att bedriva ett energieffektivt och hållbart jordbruk i framkant. Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där innovation och praktiskt lantbruk möts.
Plats: Strax norr om Stockholm (möjlighet till inflyttning från hela Sverige)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vår samarbetspartner i denna rekrytering är Agroflow. Din ansökan skickar du in genom Agroflows hemsida: www.agroflow.se
Har du frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta Emma Ojala på telefon 019-675 46 44 eller e-post: Emma@agroflow.se
Vi ser fram emot att höra från dig - Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agroflow AB
https://agroflow.se/lediga-jobb/
Karldalsallén 67
)
702 53 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Agroflow Kontakt
Emma Ojala emma@agroflow.se +46 19 675 46 44
