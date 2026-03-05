Driftledare, Fastighet - Farsta - Heltid
2026-03-05
Är du en strukturerad ledare med teknisk förståelse som trivs bäst när du får kombinera operativt arbete med att coacha ett team? Då kan det här vara din nästa stora utmaning!
Om rollen
Vår kund är ett av Sveriges mest välkända e-handelsföretag inom dagligvaror, med en toppmodern logistikanläggning i Farsta söder om Stockholm. De levererar mat direkt hem till tusentals kunder varje dag - och nu söker de en Driftledare inom Facility som vill ta ett helhetsansvar för driften och leda teamet på plats.
Det här är en unik dubbelroll där du är både expert på administrativa processer och tekniska system, samtidigt som du har det operativa ansvaret för att leda och fördela arbetet i Facility-teamet. Du är den spelande tränaren - du ser till att rätt saker görs i rätt tid, driver egna projekt och kvalitetssäkrar driften. En roll med stort mandat och verklig möjlighet att påverka.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Operativ arbetsledning - leda det dagliga arbetet i teamet, prioritera inkommande ärenden och säkerställa att resurserna används effektivt
System- & processägarskap - ansvara för EAM/FM-systemet, dokumentera och utveckla rutiner för en hållbar underhållsstrategi
Leverantörsstyrning & avtal - huvudkontakt för fastighetsägare och externa entreprenörer, följa upp serviceavtal och leveransprecision
Teknisk Facility Management - koordinera och följa upp driftstörningar i system som BMS, HVAC och brandskydd samt säkerställa att lagkrav och säkerhetsstandarder efterlevs
Ekonomiskt stöd - arbeta nära Head of Technical Operations med budgetuppföljning, analyser och fakturahanteringAnställningsvillkor
Anställningsform: Direktrekrytering - du blir anställd direkt av kunden
Placering: Farsta, Stockholm
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag, 07:00-16:00
Lön: Konkurrenskraftig och marknadsmässig lön baserad på erfarenhet
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbetsledning, gärna inom Facility Management eller fastighetsdrift
Är en strukturerad administratör som älskar dokumentation och systemhantering
Är trygg i att fatta beslut och har förmågan att få med dig ditt team mot gemensamma mål
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
Ser helheten men tvekar inte att hoppa in där det behövs
Meriterande
Grundläggande eller fördjupad elkompetens
Erfarenhet av FM-verktyg och Excel på avancerad nivå
Vi erbjuder
En central ledarroll i hjärtat av en toppmodern logistikanläggning
Stort mandat att faktiskt förändra och förbättra hur verksamheten jobbar
Gym på plats och fantastisk lunch lagad av egna kockar
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö hos ett av Sveriges mest spännande e-handelsföretagFöretaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande e-handelsföretag inom dagligvaror och har revolutionerat sättet svenskar handlar mat på. Med en modern och högteknologisk anläggning i Farsta och ett starkt varumärke fortsätter de att växa - och de vill ha rätt person med sig på den resan.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi värdesätter långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning - för oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
