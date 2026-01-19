Driftkoordinator
Västra Götalandsregionen, Driftområde Regionala fastigheter / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen, Driftområde Regionala fastigheter i Göteborg
Om verksamheten
Som driftkoordinator kommer du att arbeta med både driftenhet Yttre och driftenhet Yttre Storgöteborg.
Rollen innebär ett varierat och utvecklande arbete där du är en viktig del i att säkerställa drift och service för våra fastigheter.
Oavsett vilken placeringsort som fastställs kommer arbetet främst att utföras från Högsbo och Uddevalla. Du behöver därför ha möjlighet att arbeta på båda orterna.
Om arbetet
Driftenheterna ansvarar för drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll samt kundservice. Bland våra fastigheter finns Folkhögskolor, Naturbruk, Botaniska trädgården, Regionens hus i Göteborg, Tvätteriet i Alingsås, Kulturlagret och Vitlycke museum.
Vi utför även servicenära tjänster i regionens externa inhyrningar, ansvarar för tekniska säkerhetsanläggningar (TSA) och har steriltekniska uppdrag gentemot Närhälsan och Regionhälsan. Dessutom ansvarar vi för skötsel och felavhjälpande underhåll av parkeringsautomater och skyltar.
Som driftkoordinator arbetar du för båda enheterna. Rollen är varierad och kombinerar administrativa och samordnande uppgifter. Du blir en nyckelperson i att säkerställa effektiv drift och hög servicekvalitet.
Du har en helhetssyn över driften och samverkar med andra områden inom Västfastigheter. Det innebär att väga samman olika perspektiv för att nå driftens mål. Du stödjer driftcheferna i det dagliga arbetet, bland annat genom personalplanering, tillstyrka ledigheter och godkänna arbetsorder. Vid behov kan du fungera som ställföreträdande driftchef. Resor inom regionen förekommer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera inköp av utrustningsinvesteringar och ansöka om direktupphandlingar
Granska fakturor innan attest enligt beslutat flöde
Godkänna och makulera arbetsorder (AO) via delegation från driftchef
Säkerställa att arbeten i bevakningslistan utförs samt prioritera och fördela AO
Samordna beredskap och hantera aktuella beredskapsfrågor
Följa upp "Säkra driften", AO, produktionstakt samt tillsyn- och skötselplanering
Delta i budget- och prognosarbete
Hantera semester- och ledighetsplanering samt tillstyrka ledighetsansökningar
Samordna LIA-praktikanter, studenter och semestervikarier
Planera och samordna utbildningsinsatser för personal
Säkerställa att skyddsronder genomförs på uppdrag av driftchef
Delta i kontinuitetsarbete och hantera MedControl-ärenden
Föra protokoll vid möten
Om dig
Vi söker dig som har minst en gymnasieutbildning kompletterad med en yrkeshögskoleutbildning inom bygg, drift- och underhåll eller fastighetsdrift/förvaltning. Alternativt har du en annan utbildning som, tillsammans med relevant erfarenhet inom området, bedöms likvärdig. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift eller fastighetsförvaltning, behärskar svenska i tal och skrift och har B-körkort.
Som person är du utvecklingsorienterad, ser förbättringsmöjligheter och tar initiativ. Du är en problemlösare och arbetar strukturerat och med eget driv. Eftersom rollen innebär mycket samverkan är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, är prestigelös och kommunikativ.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Intervjuer kommer att hållas 5/2 och 6/2, så se till att planera in det i din kalender redan nu.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och västra götalandsregionen. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2026-01-19Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/84". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Driftområde Regionala fastigheter Kontakt
Jenny Linder, Driftchef 0722547506 Jobbnummer
9691742