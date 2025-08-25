Driftkoordinator - Beredskap
2025-08-25
Västfastigheter drift ansvarar för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll och kundservice.
Våra fastigheter är komplexa och tekniskt utmanande. Med vårt specialistkunnande och kännedom om våra kunders villkor är vi med och skapar förutsättningar för livsviktig vård.
Driftområde Sjukhusfastigheter SU ansvarar för drift och underhåll av byggnader och utemiljö för Sahlgrenska universitetssjukhusets fastigheter i Göteborg. Vi utför tillsyn och skötsel, underhåll och åtgärdar fel. Nu söker vi en driftkoordinator till vårt team!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som driftkoordinator koordinerar du samverkan med andra driftenheter och områden inom Västfastigheter. Som driftkoordinator har du en helhetssyn över driften, vilket innebär att väga samman olika perspektiv för att nå driftens mål. Det förutsätter en god kännedom om driftuppdraget. Du stödjer driftchefen i det dagliga arbetet, bland annat genom personalplanering, tillstyrka ledigheter och godkänna arbetsorder. Vid behov kan du fungera som ställföreträdande driftchef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för denna tjänst:
Beredskapssamordning och hantering av aktuella beredskapsfrågor
Samordna utbildningsinsatser för personalen
Utveckling och uppdatering av driftens kontinuitetsrutiner
Som driftkoordinator genomgår du utbildning för att stärka din kompetens i rollen. Att ständigt följa utvecklingen genom omvärldsbevakning ser vi som en självklarhet. Du utvecklar din kompetens och går utbildningar inom:
Ekonomi
Arbetsmiljö
Att leda utan att vara chef
ProjektledningKvalifikationer
Vi söker dig som har som lägst teknisk gymnasieutbildning med påbyggnadsutbildning i form av yrkeshögskola inom bygg, drift- och underhåll eller fastighetsdrift. Alternativt har du annan utbildning som tillsammans med erfarenhet inom området bedöms likvärdig. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift.
Som person är du utvecklingsorienterad, ser förbättringsmöjligheter och tar initiativ. Du är en problemlösare och arbetar strukturerat och med eget driv. Eftersom rollen innebär mycket samverkan är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, är prestigelös och kommunikativ. Du innehar B-körkort.
Det är meriterande med:
Erfarenhet av chefsuppdrag eller uppdrag som ledare.
Erfarenhet av arbete i beredskapstjänst.
Erfarenhet av att leda övningar och tala inför grupp.
Rekryteringsprocessen
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
