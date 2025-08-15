Driftingenjör till Västvatten
2025-08-15
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Trollhättan
, Sotenäs
Uddevalla växer och kommunens största avloppsreningsverk Skansverket, har just fått ett nytt miljötillstånd som innebär förändringar för drift och underhåll.
Vi ska förstärka vår organisation på avloppsdriften i Uddevalla och erbjuder en ny spännande tjänst som driftingenjör.
En del av något större
Västvatten är ett bolag med stora ambitioner och mycket energi - och i en bransch i ständig utveckling. Vi är strax över 120 medarbetare, som ser till att det gemensamma vattnet och avloppet funkar på bästa sätt i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. Ett av samhällets allra viktigaste uppdrag.
Ditt uppdrag
Som driftingenjör har du en avgörande roll att strukturellt utveckla och förbättra drift och underhåll av våra avloppsanläggningar. Du behöver kunna reningsprocesserna och hur all utrustning styrs i SCADA-systemet. Fokus ligger på att jobba för en långsiktig driftsäkerhet där du arbetar med att planera underhåll, genomföra renoveringsprojekt och processförbättringar.
Tjänsten ingår i driftgruppen för avlopp i Uddevalla som ansvarar för 4 reningsverk, 120 allmänna pumpstationer och nära 400 TLA-pumpstationer. Du arbetar tillsammans med våra drift- och processingenjörer och drifttekniker men samarbetar också nära våra projektledare, konsulter, entreprenörer och myndigheter.
- Ta fram och ansvara för underhållsplaner och arbetssätt för att säkerställa driftsäkerheten.
- Driva vissa investeringsprojekt och medverka i andra projekt avseende optimering, underhåll, renovering och nybyggnation - från idé till färdig anläggning.
- Genomföra utredningar/beräkningar kring anläggningarnas funktion och kapacitet avseende bland annat hydraulik, pumpkapacitet och styrning.
- Arbeta med reningsprocessen - process, automation och tillhörande utrustning som ventilation, värme och gasproduktion.
- Följa upp, sammanställa och analysera utfört underhåll, utförda processoptimeringar och projekt.
- Bidra med expertkunskap i avloppsreningsfrågor, både inom avdelningen och för ledningsnätet.
Driven ingenjör inom drift och process
Vi söker en driven och ansvarsfull ingenjör med stor teknisk kunskap inom både hydraulik, utrustning och reningsprocessen. Du har en strategisk helhetssyn och är en kommunikativ lagspelare som är van vid att arbeta tvärfunktionellt och skapa engagemang och samverkan i organisationen.
I din roll krävs ett gott omdöme, ödmjukhet, ekonomisk medvetenhet och förmåga att fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Din stabilitet och ditt lösningsorienterade arbetssätt gör att du hanterar utmaningar med professionalism och säkerställer en långsiktig driftsäkerhet.
Vi ser gärna att du har en utbildning eller erfarenhet inom VA-branschen. Alternativt har du en relevant teknisk utbildning och erfarenhet av drift-, underhåll-, och projektarbete.
- Högskoleutbildning med teknisk inriktning eller annan relevant eftergymnasial utbildning. Alternativt kan omfattande arbetslivserfarenhet inom området bedömas som likvärdig.
- B-körkort
- Mycket god datorvana
- Behärska svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet och/eller kunskap inom:
- Underhållsplanering
- Projektledning
- Vatten- och avloppsreningsprocesser
- Styr- och reglerteknik samt automation inom kontinuerliga processer
- Hydrauliska beräkningar, pumpteknik, ventilationsteknik, trycksatta anläggningar
- Gas och gaspannor
- Digitala styr- och övervakningssystem SCADA
- Digitala styr- och övervakningssystem SCADA
- Driftsdataanalys och förbättringsarbete
Då vi är en samhällsviktig verksamhet kan det i framtiden bli aktuellt med en godkänd säkerhetsprövning för kommande projekt.
Välkommen till oss!
Urvalsprocessen sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstidens slut, så vänta inte för länge med din ansökan.
