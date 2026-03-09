Driftingenjör till kärnavfallsenheten Ringhals
Vattenfall AB / Hälsoskyddsjobb / Varberg Visa alla hälsoskyddsjobb i Varberg
2026-03-09
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du arbeta nära verksamheten i en roll där säkerhet, ansvar och samhällsnytta står i centrum?
Hos oss på Ringhals får du vara med och hantera ett av Sveriges viktigaste miljöuppdrag - på riktigt.
Nu söker vi en driftingenjör till vår enhet för aktivt avfall. En roll för dig som trivs i en operativ miljö, arbetar strukturerat och vill bidra till en säker och långsiktigt hållbar avfallshantering.
Ringhals operativa avfall hanterar anläggningens låg- och medelaktiva kärnavfall. Uppdraget omfattar hela avfallsflödet - från mottagning och behandling till mellanlagring och dekontaminering - alltid i enlighet med gällande krav och regelverk. I och med att slutförvaret är stängt för utbyggnad kommer avfall att mellanlagras under lång tid framöver, vilket ställer höga krav på noggrannhet, samarbete och uthållighet.
Du blir en del av en operativ grupp som tillsammans ansvarar för den dagliga driften inom avfallsenheten. Arbetet präglas av samverkan, tydliga arbetssätt och ett gemensamt fokus på säkerhet och kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Övervakning och operativ drift av verksamheten för aktivt avfall, med särskilt fokus på processer kopplade till vätskeformigt avfall.
Arbete från avfallets kontrollrummet, där du följer driftstatus, hanterar larm och säkerställer att processerna fungerar enligt gällande rutiner.
Rondering, egenkontroller och provtagning i anläggningen för att verifiera drift, säkerhet och kvalitet.
Administrativ hantering av arbetsbesked och dokumentation i Ringhals IT-system.
Samarbete och självständigt arbete enligt fastställda instruktioner och rutiner, där du både tar egna initiativ och arbetar tätt ihop med kollegor i teamet.
Arbetsuppgifter förekommer även inom verksamhetens övriga områden över tid.
Kravspecifikation
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Gymnasieutbildning, alternativt erfarenhet från kärnteknisk verksamhet eller liknande industriell miljö
Praktisk erfarenhet av avfallshantering eller operativ drift
God datorvana
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har truckkort och/eller traversbehörighet (gul).
Om dig
Du är en person som gärna samarbetar och bygger goda relationer med olika funktioner och kollegor. Du tar ansvar för dina uppgifter, driver ditt arbete framåt och vågar ta initiativ när det behövs.
Du trivs i en vardag där förutsättningarna ibland förändras och där alla svar inte alltid är givna från start. Med lugn och fokus arbetar du vidare även när osäkerhet uppstår, och du bidrar med energi och engagemang i både med- och motgång.
Struktur, säkerhet och kvalitet är naturliga delar av hur du arbetar. Du följer instruktioner, är noggrann i ditt utförande och har en vilja att bidra till verksamhetens utveckling över tid.
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här.
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Marie Edelborg tfn +46705163767
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Sofia Berggren, sofia.berggren@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Ericsson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2026 - Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/mangfald-jamstalldhet-inkludering
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
9783821