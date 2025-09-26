Driftingenjör Beccs
2025-09-26
Om Stockholm Exergi
Vi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi ägs av Stockholms stad och Ankhiale, ett konsortium av ledande europeiska pensionsfonder (APG, PGGM, Alecta, Keva och AXA IM Alts), och har över 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan.
Om vår anläggning för koldioxidinfångning
I Värtan, där vårt kraftvärmeverk redan idag producerar hållbar el och värme från restprodukter som flis, grenar och toppar från skogsindustrin, bygger vi nu en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning för att skapa ännu mer klimatnytta.
Bio-CCS är en teknik som fångar in biogen koldioxid innan den når atmosfären för att sedan lagras permanent i berggrunden, vilket skapar minusutsläpp eftersom koldioxiden avskiljs från det biogena kretsloppet. Permanenta minusutsläpp är det verktyg som kan användas för att motverka utsläpp som är svåra eller omöjliga att eliminera. Det är en nödvändig pusselbit för att nå klimatmålen och netto-noll-utsläpp. Anläggningen kommer att kunna fånga in upp till 800 000 ton koldioxid per år - mer än vad hela Stockholms vägtrafik släpper ut under samma tid.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är ett engagerat team som redan gör skillnad - nu vill vi växa och välkomna fler som vill forma framtiden tillsammans med oss.
Som driftingenjör inom vårt Beccs-projekt får du en central roll i vår drifttagningsorganisation. Du blir involverad redan tidigt i projektet, där du får möjlighet att bygga upp strukturer, utveckla processer och skapa dokumentation som kommer att ligga till grund för projektets framgång.
När drifttagningen närmar sig arbetar du nära produktionsteamet och andra avdelningar för att säkerställa en smidig och effektiv uppstart. Din insats kommer inte bara bidra till att projektet lyckas - den erfarenhet du samlar på dig här kommer vara ovärderlig för både dig själv och för Stockholm Exergi i kommande projekt.
Under större delen av projektet arbetar du dagtid, men när uppstarten närmar sig övergår rollen till skiftarbete. Då tar du på dig rollen som operatör med ansvar för drift och optimering av anläggningen, inklusive övervakning och styrning av processer från vårt centrala kontrollrum.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med möjlighet att utvecklas inom ett spännande och framtidsinriktat område.
Rollen är en tillsvidareanställning.
Arbetstider: Dagtid inledningsvis och sedan skift.
Placering: Värtaverket.
Varför jobba med mig?
Jag värdesätter ett inkluderande ledarskap där alla känner sig sedda. Jag främjar en miljö som uppmuntrar nyfikenhet och ansvar. Jag ger konstruktiv feedback och firar framgångar. Min ledarstil balanserar effektivitet med hållbarhet och hjälper teamet att prioritera rätt.
Ebrahim Raoufi, chef drift & underhåll
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Mål och resultatorienterad. Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultat[1]tänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar din inriktning när målen ändra
• Flexibel. Förändring skrämmer dig inte - tvärtom, du ser möjligheter i varje ny situation. Du anpassar dig snabbt och hittar nya vägar framåt.
• Initiativtagande. Du väntar inte på att saker ska hända - du gör dem möjliga. Du sätter igång processer och ser till att resultatet blir som du tänkt dig.
• Relationsskapande. Du är socialt aktiv och nätverkar gärna. Du bygger och underhåller värdefulla kontakter som stöttar dig i ditt arbete.
• Samarbetsförmåga. Du arbetar smidigt med andra och har lätt för att bygga relationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Krav
• Akademisk utbildning eller motsvarande utbildning i kombination med för rollen relevant
arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av arbete inom underhåll och drift
• Erfarenhet av ansvar för strategiska och operativa frågor, övergripande planering och uppföljning
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• God digital förmåga
• Svenskt medborgarskap
