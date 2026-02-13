Driftchef Växjö - Cleaning
2026-02-13
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till vår verksamhet i Växjö söker vi på ISS Cleaning en serviceinriktad och engagerad driftchef som vill utveckla människor och kundernas verksamhet. Vi erbjuder dig en utmanande roll i ett bolag och bransch under ständig utveckling!
Om rollen
Som driftchef har du ekonomiskt ansvar och personalansvar för ditt driftområde. Vår leverans innefattar ett brett utbud av ISS servicetjänster inom lokalvård, reception och vaktmästeri.
I rollen som driftchef ansvarar du vidare för de lokala kundrelationerna och att arbetet bedrivs i enlighet med gällande kundavtal. I samarbete med kund strävar du efter ständiga förbättringar och utveckling av ISS leverans. Här har du stora möjligheter att lyfta leveransen från att vara bra till att bli en av ISS bästa!
För oss på ISS är ledarskap viktigt. Genom ditt goda ledarskap förväntas du skapa förutsättningar för dina medarbetare att kunna utvecklas och prestera. Som driftchef har du direktansvar för Ca 32 medarbetare. Du leder verksamheten mot uppsatta mål i nära samarbete med kunden, medarbetare och närmaste chef.
Du ansvarar för att verksamheten är optimalt dimensionerad och bemannad. Dessutom är du inte rädd för att själv kliva in i den dagliga driften för att stötta dina medarbetare när så behövs. Att arbetet bedrivs i överensstämmelse med lagar och övriga avtal samt ISS policys och värderingar är en självklarhet för dig.
Du har din bas i Växjö och sitter med i regionsledningsgruppen tillsammans med regionchef och 8 andra driftchefer. Tjänsten är på heltid och tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en driven och kommunikativ ledare med förmåga att motivera din omgivning till att leverera resultat vilka överträffar uppsatta mål. För att lyckas i rollen behöver du ha en vilja och förmåga att skapa nya affärer. Du är självgående och drivs av att ständigt vidareutveckla och strukturera befintlig verksamhet, samtidigt som du värdesätter effektiva processer, hög kvalitet och kundnöjdhet. Framförallt delar du också vår passion för att leverera service till ISS kunder!
Då arbetet innebär många personliga kontakter både inom och utanför organisationen krävs en god samarbetsförmåga samt ett intresse för människor. Du har vidare en god förmåga att skapa förtroende och utveckla långsiktiga relationer.
Du har gymnasieutbildning och erfarenhet av ledarskap, ekonomi, personal och kundrelationer. Du har med fördel erfarenhet från en personalintensiv servicebransch och kommunicerar mycket väl på svenska i både tal och skrift samt pratar engelska väl. Du har även goda kunskaper inom Microsoft Office och andra vanligt förekommande IT-miljöer. Körkort är ett krav för tjänsten.
Tidigare erfarenhet av lokalvård och Facility Management är meriterande.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 1 mars. I din ansökan bifogar du CV och ett personligt brev. Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Rekryteringsprocessen innehåller intervjuer och referenser. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras vid kundbehov. Vid eventuella frågor om processen, kontakta Regionchef Michael Öhman på michael.ohman@se.issworld.com
telefon 073-436 55 22.
