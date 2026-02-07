Driftchef, Port of Skellefteå
2026-02-07
Port of Skellefteå står mitt i en stark expansionsfas med ett helt nytt hamnområde på väg att invigas. Verksamheten skalar upp och under de kommande åren bygger vi också en ny organisation för att möta ökade volymer och nya arbetssätt. Som en del av den utvecklingen söker vi nu en driftchef som vill vara med och forma framtidens hamn.
Som driftchef får du en central roll i att leda och utveckla den dagliga driften i en verksamhet i snabb förändring. Du är en nyckelperson i arbetet med att bygga struktur, rutiner och arbetssätt, särskilt i samband med öppningen av den nya norra hamnen. Rollen innebär ansvar för den operativa verksamheten och ger stora möjligheter att påverka både uppdragets innehåll och hamnens fortsatta utveckling.
Port of Skellefteå befinner sig samtidigt i slutfasen av en omfattande utbyggnad och modernisering. Med investeringar på cirka 1,4 miljarder kronor kliver du in i en verksamhet med stora möjligheter och ett tydligt fokus på effektiv, säker och hållbar drift.
DIN ROLL
Som driftchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av hamnens verksamhet. Du leder driftledare och hamnarbetare och ansvarar för att godsflöden, terminalhantering, lager, maskinpark och underhåll fungerar effektivt och säkert. En viktig del av uppdraget är att planera och strukturera arbetsflöden samt att utveckla rutiner och arbetssätt som skapar ordning, kvalitet och långsiktig hållbarhet i verksamheten.
Rollen innebär ett brett ansvar som omfattar verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Som chef bidrar du till att skapa ett tryggt arbetsklimat och goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sitt arbete. I takt med att hamnen växer ansvarar du även för utökande av maskiner och utrustning samt för att rekrytera nya medarbetare som stärker organisationen.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap, gärna som chef, inom drift, logistik eller industri. Du har vana att planera och strukturera arbetsflöden i en operativ miljö och har förmåga att utveckla rutiner och arbetssätt i växande verksamheter. Kunskap om arbetsmiljö, säkerhet och underhållsplanering är meriterande, liksom teknisk förståelse. God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift samt B-körkort är krav.
Som ledare bygger du tillit och motiverar medarbetarna med fokus på gemensamma mål. Du är trygg som person, tar ansvar, planerar, prioriterar, fattar beslut och håller ordning i arbetet. Dessutom är du lösningsorienterad med förmåga att tillsammans med andra hitta vägar framåt när problem uppstår eller förutsättningar förändras.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av Port?of?Skellefteå, en viktig nod för regionens industri, transporter och samhällsutveckling. Här arbetar vi nära både kunder och interna funktioner i en organisation som präglas av framtidstro, utveckling och korta beslutsvägar. Skellefteås starka tillväxt och den gröna omställningen skapar nya möjligheter och ställer samtidigt höga krav på affärsmässighet, samarbete och långsiktighet.?
Som arbetsgivare erbjuder vi en stabil grund, engagerade kollegor och möjlighet att vara med och forma något som är under tydlig uppbyggnad.?
Läs mer om oss: Port of Skellefteå (https://portofskelleftea.se/)
?
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Hör gärna av dig till oss om du har frågor och funderingar om arbetet.
