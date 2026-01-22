Driftchef, Katrineholm
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls - Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Ohlssons befinner sig i en stark tillväxtfas i region Mälardalen och söker nu en Driftchef som vill vara med och bygga nästa steg i vår verksamhet. På uppdrag av Sörmland Vatten etablerar vi en ny enhet i Katrineholm och söker dig som vill ta en aktiv roll i att vara med och bygga upp verksamheten från grunden. När verksamheten är etablerad får du ett övergripande ansvar för den dagliga driften.
I rollen som Driftchef har du en central position med ansvar för avfallsverksamhet och fastighetsnära insamling (FNI) för kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker. Du leder och utvecklar personalen, ansvarar för driftplanering och resurshantering samt har en nära dialog med kunder och uppdragsgivare.
Rollen kombinerar operativt ansvar med ett strategiskt helhetsperspektiv. Du arbetar både i och med verksamheten och förväntas kunna agera flexibelt och lösningsorienterat i såväl vardagliga frågor som i långsiktig utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Personalansvar, inklusive rekrytering, uppföljning och arbetsmiljö
• Budget och ekonomisk uppföljning
• Driftplanering och optimering av resurser
• Kvalitetskontroll och uppföljning av fordon
• Aktivt arbete med kundrelationer
• Säkerställa efterlevnad av interna rutiner och riktlinjer
Tjänsten är placerad i Katrineholm. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som Driftchef ser vi att du är en trygg och tydlig ledare som skapar struktur i en föränderlig vardag. Du är nyfiken, lösningsfokuserad och drivs av att ta ansvar, samt fatta beslut som gör skillnad för verksamheten. Med ett affärsmässigt synsätt och ett tydligt framtidsfokus trivs du i ett bolag som vill framåt. Som ledare är du kommunikativ, prestigelös och inkluderande. Du bygger förtroendefulla relationer med medarbetare, kunder och samarbetspartners, och bidrar till en arbetsmiljö där ansvar, samarbete och engagemang står i fokus.
Erfarenhet och kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning i kombination med några års relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom driftledning, transport eller renhållning. Du har erfarenhet av att leda personal och följa upp resultat. Du är trygg i att arbeta med planering, trafikledning eller annan koordinerande funktion där logistik och realtidslösningar står i fokus. Du har god administrativ förmåga och du är van vid att arbeta i digitala system. B-körkort är ett krav. Har du C-körkort är det meriterande. Det är även en fördel om du har erfarenhet av transportledningssystemet EDP.
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig roll i en samhällsviktig verksamhet tillsammans med engagerade kollegor. Du erbjuds goda anställningsvillkor enligt kollektivavtal samt förmåner som friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Robert Axelsson på robert.axelsson@ohlssons.se
eller 010 45 00 200.
