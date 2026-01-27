Driftchef - region Stockholm
Letar du efter en spännande och utmanande roll som Driftchef i Region Stockholm? Då har vi jobbet för dig!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan, och i det uppdraget behövs du.
Om tjänsten
Som Driftchef får en nyckelroll med ett tydligt personal- och resultatansvar där du leder och coachar ditt team om cirka fem till tio kompetenta tekniker mot uppsatta mål. Du driver effektiviseringar och säkerställer att verksamheten utvecklas i linje med företagets strategier. Rollen innebär ansvar för både tekniska driftfrågor och nära samarbete med hyresgäster, där vi agerar som kundens högra hand och fungerar som deras ögon och öron ute på plats. En viktig del av arbetet är att bedöma och planera underhållsbehov samt att arbeta proaktivt med tekniska lösningar för att säkerställa en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
• Ha det operativa ansvaret för att säkerställa att dagliga verksamhetsmål uppnås och att arbetsorderhanteringen sker smidigt och i rätt tid
• Samordna arbetsorderflödet, hantera avtal och myndighetsbesiktningar samt driva lönsamhetsanalyser och förbättringsarbete
• Ansvara för utvecklingen av ett team tekniker med olika kompetensområden
• Aktivt arbeta med uppföljning av ekonomiska resultat, identifierar förbättringsområden och implementerar åtgärder för att öka lönsamheten och skapa långsiktiga affärsmöjligheter
Tjänsten erbjuder en fri och varierad arbetsmiljö där du får stort ansvar och möjlighet att utvecklas. Du ingår i ett lösningsorienterat team i en innovativ miljö där vi strävar efter långsiktiga kundrelationer och ständiga förbättringar.
Om dig
Vi söker dig som är social, strukturerad och kan arbeta självständigt. Du är en ansvarstagande och affärsmässig ledare med stark samarbetsförmåga. Du har ett strategiskt synsätt, kan hantera ett högt arbetstempo och har en hög grad av service- och kundorientering. Vidare arbetar du datadrivet, följer upp verksamhetsmål och strävar efter att utveckla både ditt team, kundrelationer och processer.
För att lyckas i rollen behöver du
• Erfarenhet av fastighetsteknik, särskilt inom större kommersiella fastigheter och logistikfastigheter
• Erfarenhet av personalledning och arbetsledning
• Kunskap i AFF och avtalsförvaltning
• Erfarenhet av offerthantering och mindre projekt
• Säljerfarenhet
• Mycket god förmåga att kommunicera med kunder och kollegor
• God administrativ förmåga och datorvana, inklusive dokumentation och protokollföring
• Erfarenhet av fastighetssystem (IFS eller liknande)
• B-körkort är ett krav
Meriterande
• Fastighetsutbildning eller likvärdig erfarenhet
• Erfarenhet av att driva verksamhet med budget- och resultatansvar
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden trygghet, gemenskap och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling Publiceringsdatum2026-01-27Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundkontroll på slutkandidater. Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Hans Elmqvist på hans.elmqvist@luotea.com
Välkommen att bli en del av vårt team! Ersättning
