Driftarbetare
2025-10-23
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Enheten Utemiljö sköter den dagliga driften av Motalas gator, parker och lekplatser med mera. Under oss ligger också Isstadion, elljusspår och badplatser, fordonsverkstad, fordonssamordning samt kommunförråd.
Vi sköter snöröjning, sandupptagning och ser till att granen hamnar på torget!Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande över året, där vanligt förekommande driftarbeten är barmarksrenhållning, maskinsopning, gräsklippning, parkskötsel, träd och skogsvård, snöröjning, skötsel av motionsspår och isstadion.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av att jobba med drift, anläggning eller annat arbete inom de gröna näringarna. Viktigast av allt är du vill komma in med ett positivt förhållningssätt och viljan att lära dig nytt.
Sommar och vinterberedskap ingår i tjänsterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en lösningsorienterad lagspelare som gillar att jobba ute!
Du har en naturlig förmåga att snabbt hitta lösningar när utmaningar uppstår, samtidigt som du håller fokus på målet även när förutsättningarna förändras.
Du trivs i samarbeten och har lätt för att skapa goda relationer. Våra kunder är medborgare och turister, och du ska lockas av att göra ditt bästa för att Motala ska vara så fint som möjligt.
Det är också meriterande med:
* C-kort
* Tidigare erfarenhet av sommarblommor/perenner och växtkännedom
* Motorsågskörkort
* Röjsågsutbildning
* Liftutbildning (mobila arbetsplattformar)
* Arbete på väg
* Heta arbeten
* Vana att framföra lastmaskiner och traktorer
ÖVRIGT
Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista datum för rekrytering.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
