Driftansvarig Reception
Camp Ripan AB / Receptionistjobb / Kiruna Visa alla receptionistjobb i Kiruna
2025-10-02
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camp Ripan AB i Kiruna
På Camp Ripan får du möjlighet att arbeta i en unik miljö, omgiven av natur och kultur som är speciell för vår region. Vi värderar våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, service och respekt för varandra är grundläggande.
Vi söker nu en driven Driftansvarig Reception till vårt engagerade team på Camp Ripan!
I receptionen på Camp Ripan är du den första våra gäster möter när de anländer, och här ska de känna den varma stämning som genomsyrar hela anläggningen. Vi söker nu dig som är redo att ge allt för att skapa magiska möten med våra gäster och samtidigt ta ett extra ansvar för den dagliga driften. Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som receptionist är dina primära uppgifter att via telefon, mejl och över disk ta emot bokningar på logi, spa, aktiviteter och andra säsongsaktuella erbjudanden, arbeta med merförsäljning och hjälpa gäster med frågor och önskemål kring deras vistelse hos oss. Som Driftansvarig för receptionen ansvarar du även för att leda och driva det dagliga arbetet samt bidra till avdelningens utveckling i enlighet med Camp Ripans värdegrund, mål och vision. Detta innebär att du organisera, inspirerar och leder arbetet i receptionen samt ser till att uppgifter utförs effektivt och med hög kvalitet. Du ansvarar bland annat för schemaläggning och bemanning samt bidra till en positiv och effektiv arbetsmiljö genom att vara en viktig lagspelare och samarbeta med andra avdelningar för att uppnå gemensamma mål och säkerställa en helhetsupplevelse för våra gäster.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en naturlig ledare och trivs med att arbeta nära både gäster och medarbetare. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett stort engagemang för service och hållbarhet. Du har en naturlig känsla för värdskap, är serviceinriktad och kan hantera ett emellanåt högt tempo. Du trivs med att ha ett extra ansvar och tar gärna initiativ för att säkerställa att verksamheten rullar på som den ska. Tidigare erfarenhet av arbetsledning inom hotell, reception eller liknande är meriterande.
God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, övriga språkkunskaper är meriterande.
Erfarenhet av bokningssystem och receptionsarbete är ett plus.
Du har ett öga för detaljer och har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt.
Du är flexibel, prestigelös och har en positiv attityd, även när tempot är högt.
Vi erbjuder: Vi erbjuder fina personalförmåner såsom personalrabatt i restaurang, sportshop och spa-shop, fri tillgång till träningsanläggningar och gym, och mycket mer.
Intervjuer sker löpande, anställning sker när vi hittat rätt person för tjänsten!
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camp Ripan AB
(org.nr 556299-7519) Kontakt
Asta Lind Oja asta@ripan.se Jobbnummer
9537774