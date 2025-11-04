Dokumentspecialist | Cyitva | Uppsala
Är du en administrativ talang med en passion för projektarbete? Vår kund söker en dokumentspecialist till ett dynamiskt team i Uppsala där du får stödja spännande förändringsprojekt inom LifeScience. Ta chansen att utvecklas i en global miljö med möjlighet till förlängning!
Om tjänsten
Som dokumentspecialist kommer du att stödja projektledare med dokumenthantering i transferprojekt, inklusive accesshantering, dokumentstrukturering, arbetsinstruktionsuppdateringar samt finansiell och resursplaneringssupport hos vår kund.
Om dig
Formell kompetens:
• Erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna inom en projektorganisation
• Projekterfarenhet med teknisk eller R&D-inriktning
• Erfarenhet av dokumenthanteringssystem inom LifeScience eller annan reglerad verksamhet
• Flytande svenska och engelska
• Kunskaper i Office-paketet (Word, Excel och PowerPoint)
• Erfarenhet av att arbeta i SharePoint
Meriterande:
• Erfarenhet inom LifeScience eller annan reglerad verksamhet såsom GMP
• Naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund
• Erfarenhet av Cytivas dokumenthanteringssystem Veeva och Magic
• Tidigare erfarenhet från Cytiva
• Van vid att arbeta i en global miljö med olika arbetskulturer
Som en av oss
Hur du söker tjänsten
