Dokumentsamordnare / Document Controller till infrastrukturprojekt

Vår kund är ett konsultbolag som brinner för att lösa informations- och dokumentationsutmaningar till sina kunder. Vi söker dig som delar passionen för ordning och reda i tekniska miljöer och vill vara en del av ett framgångsrikt konsultteam.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Dokumentsamordnare kommer du att vara en nyckelperson i stora anläggnings- och infrastrukturprojekt. Du ansvarar för att säkerställa att all dokumentation är korrekt, levereras i tid och följer gällande regler och riktlinjer i nära samarbete med andra. Du kommer att bli direktanställd av vår kund och arbeta ute hos deras kunder.
Dina arbetsuppgifter
Som Dokumentsamordnare ansvarar du för att effektivt hantera och koordinera teknisk dokumentation genom hela projektcykeln, från planering till granskning och leverans i infrastruktur- och anläggningsprojekt ute på uppdrag hos kund.
Du kommer till exempel att:
• Ansvara för att dokumentationen levereras, är korrekt och i enlighet med regler och riktlinjer.
• Klargöra, skriva och följa upp dokumentationsplan och checklistor.
• Upprätta instruktioner för teknisk dokumentation samt tidsplanera leveranser i samråd med projektledare.
• Stödja tekniska delprojektledare avseende dokumentation.
• Granska leverans av slutdokumentation.
• I vissa dall ta fram budget samt tids- och resursplan för projektets dokumentationsleveranser
VI SÖKER DIG SOM
• Arbetar eller har arbetat med dokumentsamordning i stora projekt inom anläggning eller infrastruktur, alternativt annan relevant bransch så som energi/elkraft, processindustri, VA eller liknande
• Har mycket god kunskap om att hantera stora dokumentationsflöden.
• Har en eftergymnasial teknisk utbildning
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet som Document Controller eller liknande roll.
• Erfarenhet av att leda och driva projekt inom anläggning, infrastruktur, energi/elkraft, processindustri, VA eller annan relevant bransch.
• Teknisk högskoleexamen.
• Erfarenhet av konsultrollen.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
