Dokumentcontroller- Konsultuppdrag
2025-08-12
Din roll
Vi söker en erfaren dokumentcontroller/arkivarie för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund. Du kommer att arbeta i en samhällsbyggande miljö där den största delen av informationen hanteras digitalt inom projektverksamhet. Rollen kombinerar både operativa och strategiska arbetsuppgifter, med fokus på att säkerställa en korrekt och effektiv hantering av allmänna handlingar och arkiv.
Ditt ansvar
Vårda, ordna och förteckna arkiv samt säkerställa att arkivinformation bevaras digitalt på ett korrekt sätt.
Utveckla styrande och stödjande dokument inom diarieföring och arkivering, såsom redovisningsplaner, hanteringsanvisningar, systemförteckningar, arkivbeskrivningar och arkivförteckningar.
Stödja verksamheten i att följa gällande regelverk för hantering av allmänna handlingar.
Ta emot och tillhandahålla arkiv från avslutade verksamheter samt planera, förteckna och leverera handlingar till regionarkiv.
Arbeta nära projektorganisationen för att utveckla och effektivisera informationshanteringsprocesser.
Kvalifikationer (Obligatoriska krav)
Formell utbildning inom arkivhantering eller diarieföring. Minst 1 års erfarenhet av självständigt arbete som dokumentcontroller eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av att registrera handlingar i Platina från minst ett tidigare uppdrag. Erfarenhet från minst ett tidigare uppdrag av digitalt bevarande av arkivinformation.
Meriterande erfarenheter (Ej krav, men starkt önskvärt)
Erfarenhet av att ta fram och utveckla processer, rutiner och lathundar inom diarieföring och arkivering. Arbete enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning. Erfarenhet som dokumentcontroller eller motsvarande inom bygg- och anläggningsprojekt.
Placering
Uppdraget utförs på plats hos kund i Solna (flexibel arbetsplats i kontorslandskap). Delar av arbetet kräver närvaro på kontoret.
Tidplan och omfattning
Start: Så snart som möjligt Slut: 31 december 2025, med möjlighet till förlängning 6 månader Omfattning: 100 %
Transparens och ansvarsfull AI-användning På Edge of Talent strävar vi efter att arbeta effektivt och professionellt. Vi använder därför ibland AI-baserade verktyg som stöd i vår administration, exempelvis för att strukturera och sammanfatta information.
Vi vill dock vara tydliga med att AI aldrig fattar beslut åt oss. Alla beslut om vilka kandidater som går vidare i våra processer fattas av en människa som noggrant utvärderar varje kandidat utifrån kompetenskriterier och hur dessa matchar kundens kravspecifikation för rollen.
Vår ambition är att säkerställa en rättvis och transparent rekryteringsprocess där alla kandidater bedöms utifrån sina faktiska meriter och erfarenheter. Ersättning
