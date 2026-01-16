Dokumentationstekniker - Gotlands Elnät
2026-01-16
Företagsbeskrivning
Geab är ett energibolag som bedriver verksamhet genom tre bolag, moderbolaget Gotlands Energi AB samt dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB och Gotlands Elnät AB. Geab ägs till 75% av Vattenfall och till 25% av Region Gotland. Vi är idag cirka 170 medarbetare som jobbar inom en rad olika yrken och expertisområden med våra värderingar i fokus, öppen, aktiv, positiv och säkerhet. Vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv. Klimatet är vår mest spännande utmaning inför framtiden. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi behöver dig för att nå dit.
Om rollen
Tycker du om att vara motorn i ett kvalitetsdrivet arbete, vill du bli delaktig i att möjliggöra klimatomställningen och skapa ett väl fungerande energisystem?
Vi söker nu Dokumentationstekniker till vårt dokumentationsteam. Teamet har till uppgift att uppdatera, kvalitetssäkra och förädla teknisk information i berörda IT-system inom ramen för anläggningsprojekt, nyanslutningar, underhållsåtgärder och felavhjälpning. Även andra administrativa uppgifter ingår såsom, arkivering, hantering av remissvar, skadeståndshantering och Ledningskollen.
Som dokumentationstekniker erbjuds du ett stimulerande arbete med utmaningar i ett team vars kultur präglas av teamkänsla, omtanke och arbetsglädje. Vi använder i huvudsak systemet NetBas, Geabs dokumentationssystem (nätinformationssystem) för elnäts- och anläggningsinformation.
Dina ansvarsområden som dokumentationstekniker
Som Dokumentationstekniker ansvarar du för att den tekniska dokumentationen uppdateras enligt fastställda processer inom projektverksamheten och underhållsrelaterade anläggningsförändringar.
Exempel på uppgifter:
• Ansvar för uppdateringar och kvalitetssäkring av elnäts- och anläggningsinformation i vårt nätinformationssystem. Även uppdatering av databasen avseende underhållsrelaterade förändringar ingår i ansvaret.
Kravspecifikation
Eftergymnasial utbildning är önskvärt eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av teknisk dokumentationsarbete.
Erfarenhet av Netbas eller andra GIS-system är meriterande.
El-kunskaper är meriterande.
Som person letar vi efter dig som är strukturerad och har fallenhet för att planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Då du i den här tjänsten kommer att ha flera olika kontaktytor behöver du tycka om att samarbeta med andra för att trivas. Som person ser vi även att du kan anpassa din kommunikation utefter mottagaren och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du är noggrann och har en hög ansvarskänsla för dina arbetsuppgifter och sätter höga krav på kvalitet.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Att jobba hos oss ska vara både roligt och hållbart, och därför sätter vi våra medarbetares hälsa i fokus. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet och möjlighet att arbeta hemifrån vid behov. Utöver detta har vi många förmåner som främjar hälsa och balans i livet. Bland annat erbjuder vi arbetstidsförkortning, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.
Var kommer du att jobba
Den här rollen är placerad på vårt nyrenoverade kontor i Visby
Mer information
För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ulf Nyman, ulf.nyman@geab.vattenfall.se
. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Johan Macdonald, johan.macdonald@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Eva Jirhem - Ledarna, Jeanette Regin - Unionen, Patrik Malmquist - SEKO och Patrik Andersson - Akademikerna.
Varmt välkommen med din ansökan! Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Sista ansökningsdatum är 8e februari, 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum.
Att arbeta inom Geab innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Vattenfall AB
Västra Törnekvior 4B
621 43 VISBY

Arbetsplats
Visby - Gotlands Energi AB
