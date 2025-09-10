Dokumentationskonsult
Till Svenska kraftnät söker vi nu en Dokumentationskonsult/ dokumenteringsingenjör
Om uppdraget
Enheten Anläggningsdokumentation Stationer, som är en del av Division Nät, ansvarar för all teknisk dokumentation i pågående stationsprojekt. Som konsult är du del av en grupp bestående av andra dokumentationsansvariga som leds av en teamledare, men du jobbar merparten av tiden i ett eller flera pågående projekt.
Enheten Anläggningsdokumentation stationer ansvarar för all teknisk dokumentation i pågående stationsprojekt. Ansvaret för den tekniska anläggningsdokumentationen innefattar beställning, mottagande och granskning av information från leverantör samt inläsning i dokumenthanteringssystem. Teknisk dokumentation inkluderar manualer, ritningar och data knutna till Svenska kraftnäts anläggningar och utgör underlag för förvaltning och drift av dessa.
Om rollen
Konsulten kommer att ansvara för hantering av teknisk dokumentation i anläggningsprojekt från start till slut. Konsulten genomför arbetsuppgifterna i projektorganisationen. Utöver nedanstående arbetsuppgifter förväntas konsulten vara ett stöd till projektledningen inom det aktuella projektet utifrån sin specialistroll och kunna bidra till att projektet levererar enligt dess uppsatta mål.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Deltagande i framtagandet av förfrågningsunderlag
Säkerställande att dokumentationskrav uppfylls av entreprenör
Koordinering av dokumentationsleveranser (internt/externt)
Utföra ritningsteknisk granskning
Läsa in granskad och godkänd dokumentation i Svenska kraftnäts digitala system
Obligatoriska krav
Minst 6 års arbetslivserfarenhet av arbetsuppgifter som motsvarar dokumentationscontroller / dokumentationsansvarig (eng. document controller)/datasamordnare. Erfarenheten ska vara aktuell och uppnådd under de senaste 8 åren.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av kvalificerat projektarbete inom infrastruktur, samhällsbyggnad, industri eller anläggning. Med projekt/projektarbete avses arbete som drivs med stöd av en projektstyrningsmodell, t.ex. PPS, PROPS, eller XLPM.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med minst en av de vanligen förekommande digitala arkivmiljöerna, såsom exempelvis IFS eller SAP.
Mervärdeskrav
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom energibranschen.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att ha utvecklat en organisations ledningssystem genom utveckling och implementering av processer alternativt styrande och stödjande dokument.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet att ha jobbat med modellsamordning/BIM.
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 17/11-2025 till 16/11-2026, option 1+1år
Omfattning: 80-100%
Placeringsort: Svenska kraftnäts kontor i antingen Sundbyberg eller Luleå.
Säkerhetsprövning: Säkerhetsskyddsöverenskommelse krävs.
