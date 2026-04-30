Dokumentationsansvarig - myndighet
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Bakgrund och uppdragsbeskrivning
En statlig aktör inom energisektorn genomför för närvarande en omfattande utbyggnad och förstärkning av det nationella elnätet. För att möta det ökade behovet söks ytterligare en resurs som ska arbeta med teknisk anläggningsdokumentation i stationsprojekt. Projekten syftar till att bygga nya, bygga om eller förstärka befintliga elnätsstationer.
Uppdraget är i huvudsak inriktat på större stationsprojekt (gas- och luftisolerade stationer).
Rollen är placerad inom en enhet för anläggningsdokumentation i en teknik- eller nätdivision. Som konsult ingår du i ett team av dokumentationsansvariga som leds av en teamledare. Arbetet sker till största delen i pågående projekt, i nära samarbete med projektorganisationer och tekniska specialister.
I uppdraget ingår att beställa, ta emot, granska och följa upp dokumentationsleveranser från externa leverantörer samt att registrera teknisk dokumentation i organisationens system för tillgångsförvaltning. Dokumentationen omfattar bland annat ritningar, manualer och tekniska data kopplade till anläggningar, och utgör ett viktigt underlag för drift, underhåll och långsiktig förvaltning.
Konsulten ansvarar för hantering av teknisk dokumentation i anläggningsprojekt från start till slut. Arbetet utförs inom projektorganisationen och innefattar även att stödja projektledningen i specialistfrågor samt bidra till att projektet levererar enligt uppsatta mål.
I uppdraget ingår att:
Delta i framtagande av förfrågningsunderlag
Säkerställa att dokumentationskrav uppfylls av entreprenörer
Koordinera dokumentationsleveranser (internt och externt)
Utföra ritningsteknisk granskning
Registrera granskad och godkänd dokumentation i system för tillgångsförvaltning
Skallkrav 1. Minst 4 års erfarenhet av uppdrag i rollen som dokumentationsansvarig, dokumentationscontroller, datasamordnare, eller annan likvärdig roll med övergripande ansvar för teknisk anläggningsdokumentation. 2. Erfarenhet av arbete i minst 2 projekt kopplade till förvaltning, om- eller tillbyggnad av befintlig anläggning, exempelvis förvaltningsåtgärder, eller reinvesteringar. 3. Erfarenhet av överlämning av minst 1 projekt avseende dokumentation (relationshandlingar, drift- och underhållsdokumentation) till drift- och förvaltningsorganisation. 4. Behärska svenska språket mycket väl i tal och skrift.
Meriterande 1. Erfarenhet från 1 projekt (under minst 1 år) inom transmissions- eller regionnät, exempelvis kraftstationer, ställverk eller större elnätsanläggningar. 2. Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att ha jobbat med modellsamordning/BIM
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
