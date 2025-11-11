Doktorander i signalbehandling
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2025-11-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för system och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) utlyser två doktorandplatser inom signalbehandling, med fokus på forskning inom nästa generations rymd-mark-bunda trådlösa kommunikation och avkänning. Vi söker ambitiösa och kreativa kandidater med en civilingenjörs- eller masterexamen och stark analytisk förmåga, som vill bidra till banbrytande forskning inom detta område.
Arbetet kommer att bedrivas inom det tvärvetenskapliga forskningscentret SMART 6GSAT och i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, tillsammans med ett brett partnerskap av företag, myndigheter, organisationer och regioner. Finansieringen av tjänsterna sker genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattarsignalbehandling med inriktning mot utveckling och optimering av algoritmer för behandling av en- och flerdimensionella signaler som har nära anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.
Projektbeskrivning
För den sjätte generationens (6G) trådlösa system kommer satelliter i låg omloppsbana (LEO) att integreras med markbaserade system - i syfte att uppnå global täckning och att utöka bredbands- och IoT-tjänster till alla landsbygdsområden och avlägsna platser, med låga fördröjningar och med hög energieffektivitet.
För att uppnå detta mål och undvika störningar behöver signaler från satelliter, mark- och basstationer samt många användare integreras på ett energieffektivt sätt med hjälp av massiv och distribuerad MIMO, omkonfigurerbara intelligenta ytor (RIS) och andra framväxande teknologier. Dessutom blir nya mål, utöver de traditionella kommunikationstjänsterna, såsom integrerad avkänning (ISAC) och lokalisering, allt viktigare för 6G. Forskningen kommer huvudsakligen att vara teoretisk, men LTU har testbäddar för potentiella experiment.
Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.
Det primära syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka några av de grundläggande aspekterna och metoderna för hur man kan kommunicera, detektera och lokalisera med hjälp av trådlösa signaler mellan LEO-satelliter och marken på ett energieffektivt sätt, med användning av koncept som MIMO och RIS.
Forskningen kommer att bedrivas vid avdelningen för signaler och system vid LTU under handledning av biträdande professor Rickard Nilsson och professor Jaap van de Beek. Forskningsresultaten kommer att publiceras i ledande tidskrifter och konferenser och förbereda dig för en karriär inom både akademi och industri.
Kvalifikationer
För att vara behörig till en doktorandtjänst måste du ha en civilingenjörsexamen, eller motsvarande, inom signalbehandling, trådlös kommunikation eller matematik. Forskningen kommer att fokusera på signaler i det fysiska lagret men kan även omfatta aspekter av media access control och nätverkslager. Forskningen förväntas använda metodik från signalbehandling, kommunikationsteori, matematik, vågutbredning, elektromagnetism, optimering, maskininlärning och nätverk.
Stark dokumenterad erfarenhet inom dessa områden är meriterande, särskilt om du har publicerat ditt arbete. Kandidater bör ha utmärkt behärskning av engelska, både muntligt och skriftligt.
En civilingenjörs- eller masterexamen som tilldelats högst fem år före ansökningens sista datum är en bra kvalifikation. Kandidater som fått sin examen tidigare kan också beaktas om det finns särskilda skäl, till exempel olika typer av lagstadgad ledighet.
Information
Anställningen som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, med placering i Luleå, Sverige, och med möjlighet till förlängning i upp till ett år motsvarande tid som läggs på undervisning eller andra institutionstjänster. Startdatum blir enligt överenskommelse.
För ytterligare information om doktorandtjänsten, vänligen kontakta biträdande professor Rickard Nilsson, 0920-49 1594, rickard.o.nilsson@ltu.se
, eller professor Jaap van de Beek, 0920-49 3383, jaap.vandebeek@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se
Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar ditt CV/meritförteckning, kopior av examensbevis och betyg, en kopia av din exjobbsrapport, samt ett kort beskrivning av varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen inom ramen för forskningsprojektet och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (max en sida). Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Ansök senast: 11 januari, 2026
Referensenummer 4758-2025 Ersättning
Doktorandlönetrappa Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9598218