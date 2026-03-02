Doktorandanställning i naturgeografi
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
2026-03-02
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet söker en doktorand för studier av kolomsättning i Arktiska sjöar och bäckar.
Startdatum planeras till perioden mellan juni och november 2026. Sista ansökningsdag är 15 April 2026.
Projektbeskrivningar och arbetsuppgifter
Sötvattensekosystem spelar en viktig roll för de globala utsläppen av metan (CH4), delvis eftersom de avger stora mängder CH4 som tillförs via grundvatten. Mekanismerna som reglerar CH4-bildningen och dess transport från mark till vatten är dock dåligt beskrivna, liksom hur känsliga de är för hydrologiska förändringar. Detta projekt syftar till att undersöka de biogeokemiska och hydrologiska faktorerna som styr CH4-produktion i grundvatten och den transporten till vattendrag i boreala landskap. Forskningen kommer att omfatta observations- och experimentella insatser som syftar till att kontrollera CH4-flödet i grundvattnet i Krycklans avrinningsområde i norra Sverige. Laboratorieexperiment kommer också att användas för att testa hur CH4-produktionen i grundvatten reagerar på torka-återvätningshändelser längs klimat- och markanvändningsgradienter. Projektet innebär samarbete med forskare vid Integrated Science Lab (IceLab) vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och ger möjligheter till fältarbete vid lokaler som spänner från norr till söder.
Behörighet och förkunskapskrav
Den sökande ska ha en akademisk bakgrund inom geovetenskap, limnologi, ekologi eller motsvarande.
Ytterligare krav för anställningen är:
- god kännedom om akvatiska ekosystems dynamik,
- god förmåga att utföra fysiskt krävande fältarbete områden,
- körkort för bil,
- god förmåga att utrycka sig skriftligt och muntligt på engelska,
- erfarenhet av arbete med redox-biogeokemi i grundvattenmiljöer är meriterande.
Vi söker kandidater med kreativitet, initiativförmåga, självständighet samt samarbetsförmåga,
Urvalet kommer att baseras på ansökan, referensutlåtanden och intervjuer.
Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutions-/enhetsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.
Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 15 april 2026. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
- Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen
- Curriculum vitae (CV)
- Styrkt kopia av examensbevis
- En lista på dina universitetskurser, med betyg
- Kopior på eventuella publikationer/examensarbete
- Namn och kontaktinformation till två referenspersoner
Ansökningshandlingarna skall vara i PDF format.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor angående denna anställning är du välkommen att kontakta Professor Ryan Sponseller, ryan.sponseller@umu.se
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 160 medarbetare, varav 30 är doktorander. För mer information, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/
