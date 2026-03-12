Doktorand inom numeriska metoder för funktionalkalkyl
2026-03-12
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Tillämpad matematik och beräkningsmatematikhttps://www.
vid KTH välkomnar ansökningar till en heltidstjänst som doktorand under handledning av
Doktorsprojektet fokuserar på forskning i mötet mellan numerisk matematik och funktionalanalys.
Tjänsten finansieras av Kristin Kirchners
beviljad av European Research Council (ERC). Den framgångsrika kandidaten kommer att utveckla grunder för den numeriska analysen av funktionalkalkyl, det vill säga approximationen av funktioner som verkar på operatorer, såsom beräkningsmetoder för rationella potenser av differentialoperatorer. Särskild tonvikt kommer att ligga på utveckling, implementering och felanalys av finita elementmetoder för sådana problem.
Doktorandtjänsten innebär forskarstudier med målet att uppnå en doktorsexamen (för mer information se
vissa former av institutionstjänstgöring, främst undervisning för kurser på grundnivå. Undervisningen kan ske på engelska, och det finns stöd för att lära sig svenska om så önskas.
Institutionen för Matematik vid KTH erbjuder en högklassig, aktiv forskningsmiljö inom ett brett spektrum av matematiska områden. För närvarande bedriver cirka 55 doktorander forskarstudier vid institutionen.
Intervjuer med utvalda kandidater planeras att hållas i maj och kan komma att ske på distans eller på KTH.
Handledning: Kristin Kirchner föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Examensarbetet (eller motsvarande), helst i ämnet matematik eller tillämpad matematik, är obligatoriskt och måste vara slutfört innan anställningen kan påbörjas, men inte vid ansökningstillfället.
Utöver ovanstående finns också ett
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
Dessutom räknas ett för tjänsten relevant examensarbete (eller motsvarande), kurser i numeriska metoder för partiella differentialekvationer och funktionalanalys, programmeringskunskaper (t.ex. Matlab eller Python), internationell erfarenhet och utmärkta kunskaper i skriftlig och muntlig engelska som meriterande.
Sökande måste vara starkt motiverade för doktorandstudier, ha förmåga att tänka kritiskt och ha god kommunikationsförmåga.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Som doktorand får du del av
och har en månadslön enligt
Läs mer om
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska
- Kopia av masteruppsatsen eller examensarbetet (om sådant finns) eller andra skriftliga exempel.
- Kontaktinformation till minst två referenser.Publiceringsdatum2026-03-12
För
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
