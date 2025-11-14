Doktorand inom fjärrstyrning av tåg
2025-11-14
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, söker nu en engagerad forskarstuderande till något av våra kontor.
Om rollen
Du kommer att fokusera på att studera såväl förutsättningar för- som möjligheter med och tekniskt hur fjärrstyrning av tåg kan utvecklas i Sverige. Arbetet förväntas leda till ökad kunskapsuppbyggnad inte bara på ett akademiskt plan utan också i det praktiska arbetet med att öka kunskaperna och bidra till utvecklingen generellt inom framförandet av tåg. Du kommer dessutom att arbeta i nära anslutning till övriga pågående järnvägs- och tågprojekt som bedrivs på enheten men också i nära samarbete med de aktörer och branschorganisationer som finns representerade inom området.
Som doktorand kommer du att vara inskriven som forskarstuderande på IDA, institutionen för datavetenskap vid Linköpings Universitet. Din forskarutbildning innehåller flera moment, som att fullfölja doktorandkurser och att under handledning bedriva tillämpad forskning av hög kvalitet. I arbetet ingår att planera forskningsprojekt, samla in och analysera data och utveckla nya metoder. Du kommer också författa artiklar samt presentera forskning och forskningsresultat.
Tjänsten kan placeras vid något av våra kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg eller Lund.
Om dig
Du har en civilingenjörsexamen inom relevant ämnesområde. Alternativt annan teknisk- eller kognitionsvetarbakgrund på masternivå eller motsvarande med intresse för transporter, järnväg och samspelet mellan människa och teknik.
Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på god samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna kräver förankring i teoribildning och metodik och du ska självständigt kunna sammanställa, analysera och presentera material. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Svenskt medborgarskap är ett krav för denna tjänst.
Om VTI
VTI är en uppdragsmyndighet som bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vi är omkring 250 medarbetare och finns i Linköping, Stockholm, Göteborg, Lund och Skellefteå. VTI har en årlig omsättning på omkring 300 miljoner kronor.
Enheten Förare och fordon arbetar trafikslagsövergripande och ett viktigt område är järnväg där det för närvarande pågår ett stort arbete inom såväl kapacitet och optimering av trafiken på spåren som inom framförandet av tåg. För att alla dessa olika insatser ska ge bästa möjliga förutsättningar att utnyttja järnvägen vill vi nu höja kompetensen och säkra kunskapsuppbyggnaden inom forskningsområdet fjärrstyrning av tåg i Sverige.
Förordnande gäller för högst ett år i taget. Den som erhållit förordnande och med framgång ägnat sig åt forskarutbildning har förtur till fortsatt förordnande. Anställningen är tidsbegränsad.
Som doktorand kommer du att ha din anställning på VTI samtidigt som du antas till forskarutbildningen på IDA, institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet.
Mer information om VTI och specifikt om enheten FOF hittar du här: https://www.vti.se/forskning/forskningsomraden/forskningsenheter/forare-och-fordon
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på https://www.vti.se/om-vti/personuppgifter
Välkommen att skicka in din ansökan, senast den 19 januari, med personligt brev, CV, examensbevis samt betygskopior och andra handlingar du vill åberopa.
