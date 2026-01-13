Doktorand i multiskalemodellering av vattenbaserade batterier
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-01-13
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.
Arbetsuppgifter
Detta doktorandprojekt är en del av AFLOW-konsortiet, finansierat av Energimyndigheten, och fokuserar på multiskalemodellering av vattenbaserade organiska redoxflödesbatterier med målet att bygga en prediktiv förståelse av elektrolytprestanda från molekylär nivå till komponent- och systemrelevanta längdskalor. Huvuduppgiften för doktoranden blir att utveckla och tillämpa beräkningsmodeller för att kvantifiera och förutsäga centrala termodynamiska egenskaper - i synnerhet löslighetsgränser och vattenaktivitet - som är avgörande för energitäthet och driftfönster i vattenbaserade redoxflödessystem. Arbetet kommer att kombinera molekylära simuleringar med datadrivna modeller för optimering av elektrolytformuleringar. Projektet innebär nära samverkan med experimentella partners inom AFLOW-konsortiet och inkluderar en planerad forskningsvistelse vid University of Waterloo, Kanada, där doktoranden kommer att arbeta med por-nätverksmodellering för att koppla elektrolytegenskaper till porösa elektroder och flödescellsarkitekturer
Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha:
- Sökanden skall ha en masterexamen i teoretisk kemi (eller närliggande discipliner) och ha goda kunskaper i fysik och materialmodellering, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- Kandidaten måste ha utmärkta förmågor i skriftlig och muntlig engelska.
- Programmeringskunskaper i Python.
Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Tidigare erfarenheter av utveckling av MD-tekniker.
- Tidigare erfarenhet av maskininlärningstillämpningar inom molekylär modellering, inklusive erfarenhet av minst tre av följande Python-bibliotek: TensorFlow, PyTorch, JAX, RDKit.
- Tidigare erfarenheter av kodning med Github.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/
Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Chao Zhang (chao.zhang@kemi.uu.se
and +4618-471 3721), Dr. Maxime van der Heijden (m35vande@uwaterloo.ca
[Mv1] )
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-12, UFV-PA 2026/83.
