Doktorand i maskinelement
2026-04-21
Vill du bidra till utveckling av hållbara material och arbeta med att utveckla avancerade mätmetoder för att öka kunskapen om varför metalliska material nöts? Vi söker en doktorand till vårt team som arbetar med att ta fram en mätmetod för att kunna kvantifiera vad som händer inuti en metall när den utsätts för nötning.
Hos oss får du möjligheten att utvecklas inom tribologi, jobba tvärvetenskapligt och forska i nära samarbete med industrin.
Du kommer tillhöra ämnet maskinelement där forskningen framför allt är inriktad mot tribologi och dess tillämpningar. Forskargruppen består idag av 40-talet forskare och doktorander och är en av de ledande tribologiforskargrupperna i Europa. Forskningen är både av grundvetenskapligkaraktär och av tillämpad karaktär samt sker ofta i nära samarbete med svensk och internationell industri.
Ämnesbeskrivning
Maskinelement omfattar analys och optimering av maskinkomponenter och komponentsystem utifrån prestanda, livslängd, energieffektivitet, tillförlitlighet och miljöpåverkan. Särskild vikt läggs vid frågeställningar inom området tribologi.
Projektbeskrivning
Målet med forskningsprojektet är att förstå vad som händer inne i ett material under en slitageprocess genom så kallade in-operando-mätningar. En unik testutrustning håller på att utvecklas vid avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet, som ska användas för att utföra in-operando-mätning i en högenergiröntgenanläggning (synkrotron) och studera vad som händer inne i ett material när det utsätts för friktion och nötning. Genom att mäta lokala spänningar och töjningar inne i materialet när de uppstår under glidning mellan två ytor kommer förbättrade slitagemodeller och kunskap om hur olika material påverkas under nötning att kunna tas fram. Dina arbetsuppgifter
Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och presentationer vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och valbara doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Arbetet som doktorand i maskinelement är i huvudsak experimentellt vilket kräver goda praktiska förmågor samt detaljerade kunskaper gällande tribologi, tribologiska tester, ytanalys och materialkarakterisering Kvalifikationer
Du som har avlagd civilingenjörsexamen inom materialvetenskap, maskinteknik eller motsvarande är välkommen att söka. Du bör ha mycket god kommunikativ förmåga och behärska engelska i tal och skrift. Meriterande för befattningen är erfarenhet inom tribologisk testning och erfarenhet av ytanalysmetoder samt materialkarakterisering, särskilt XRD och synkrotronmätningar, med tribologiska tillämpningar. Vid utvärderingen läggs speciell vikt vid:
Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
Examensarbetets kvalitet
Personliga egenskaper relevanta för forskning
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Teknisk-fakultetsnamnd
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tänkt tillträde under våren 2026.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Jens Hardell, 0920-49 1774, mailto:jens.hardell@ltu.se Facklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037, mailto:jens.hardell@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721, mailto:jens.hardell@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis samt examensarbete. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
