Doktorand i infrainformatik
Linköpings universitet / Högskolejobb / Norrköping Visa alla högskolejobb i Norrköping
2025-12-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom infrainformatik med inriktning mot semantisk och målinriktad kommunikation samt fokus på molnassisterad artificiell intelligens och styrsystem.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i det ELLIIT-finansierade projektet "Säkerhetskritiska intelligenta maskiner med molnassisterad AI och styrning" (Safety-Critical Intelligent Machines with Cloud-Assisted AI and Control). Detta projekt fokuserar på säkerhetskritiska intelligenta maskiner, t.ex. samarbetande robotar, räddningsdrönare eller fordon med avancerade förarassistanssystem, som använder molnassisterad AI och styrsystem. En huvudutmaning i alla molnassisterade AI- och styrsystem är att leverera rätt och signifikant informationsbit till rätt beräkningspunkt (eller ställdon) vid exakt rätt tidpunkt. För att möta denna utmaning kommer du att fokusera på att utveckla teoretiska och algoritmiska grunder för målinriktad, semantikmedveten kommunikation som möjliggör aktuella och tillförlitliga interaktioner mellan moln och agent. För mer detaljer om semantisk kommunikation, se vår översiktsartikel med titeln 'Semantic Communications in Networked Systems: A Data Significance Perspective', publicerad i IEEE Network, vol. 36, July/August 2022.
Projektet är del av ett samarbete mellan Linköpings universitet och Lunds universitet. Forskningen kommer därför att genomföras i samarbete med Professor Maria Kihl, Institutionen för Elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet inom ramen för ELLIIT.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt examen på avancerad nivå inom elektroteknik, datateknik eller tillämpad matematik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom elektroteknik, datateknik eller tillämpad matematik eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För denna anställning kräver vi att den sökande uppvisar mycket god matematisk mognad och har mycket goda färdigheter i programmering. Vidare krävs även mycket god förmåga att kommunicera på engelska både i tal och skrift.
Du bör du ha god förmåga att arbeta självständigt, vara målfokuserad samt ha god problemlösningsförmåga. Det är även viktigt att du är tydlig i din kommunikation samt har god förmåga att samarbeta med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer tillhöra Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) som bland annat är känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället. Anställningen tillhör avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) som är en av Nordens största miljöer för forskning och utbildning inom transportområdet. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Flyglogistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Inom grundutbildningen har vi ansvar för sex utbildningsprogram.
Befattningen är placerad vid enheten för Mobil telekommunikation. Du finansieras av och kommer vara en del av ELLIIT (Excellence Center Linköping-Lund in Information Technology), en forskningsmiljö inom det regeringsfinansierade strategiska forskningsområdet IT och Mobil Kommunikation. Mer information: https://elliit.se/
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 januari 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Enligt central nivå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR partner
Emma Törnqvist emma.tornqvist@liu.se 011-363448 Jobbnummer
9642854