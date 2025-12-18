Djurtekniker
Spontanansökan: Djurtekniker i Göteborg
Är du utbildad djurtekniker och intresserad av att arbeta med djur i en forskningsmiljö? Vi tar gärna emot spontanansökningar för framtida uppdrag hos våra kunder.
I rollen som djurtekniker kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa djurens välbefinnande. Du ansvarar för att djuren behandlas etiskt och att alla regler och riktlinjer följs. Genom att arbeta med våra kunder, som bedriver forskning inom läkemedel med ett brett spektrum av djur och projekt, får du möjlighet att bidra till viktiga vetenskapliga framsteg.
Uppdragens längd, omfattning och exakta arbetsuppgifter varierar beroende på uppdragsgivare och uppdrag. Eftersom detta är en spontanansökan för att täcka framtida behov har vi inte satt någon uppdragslängd, men genomsnittligt varar uppdragen i cirka 6 månader.
Randstad Life Sciences är specialiserade på kompetenser inom Life Science. Som konsult hos oss får du en konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtal. Din konsultchef säkerställer att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag inom olika branscher. På Randstad Life Sciences är din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk samt många sociala aktiviteter.
Ansvarsområden
Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå:
Skötsel och hantering av försöksdjur enligt gällande etiska riktlinjer.
Dokumentera dagliga observationer.
Övervaka djurens hälsa och välbefinnande
Kontrollera värme, ljus och luftfuktighet
Bistå forskare vid experimentella procedurer och provtagningar.
Ansvara för renhållning av burar och anläggningens hygienstandard.
Följa och upprätthålla lagstiftning och riktlinjer kring djurförsök (t.ex. enligt 3R-principerna).
Om detta har väckt ditt intresse - varmt välkommen med din ansökan! Observera att du endast kan ansöka med ett bifogat dokument och ett eventuellt personligt brev behöver därför ingå i samma fil som ditt CV. Vi kommer att kontakta dig om vi har en öppning som matchar din profil!Kvalifikationer
Utbildning med inriktning mot djurhållning, djurskötsel, biologi, försöksdjursvetenskap eller motsvarande
God kunskap och erfarenhet av att arbeta med djur
Erfarenhet av att arbeta med försöksdjur är meriterande men inget krav.
LAS (Laboratory Anminal Science) certifikat är meriterande men inte ett krav
God kunskap om djurens behov och etiska förhållningssätt.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Noggrannhet, ansvarskänsla och ett stort intresse för djurens välbefinnande.
Goda kunskaper i både engelska och svenskaOm företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
