På Framtidsgården Viken utanför Falköping driver vi utvecklingen av en hållbar och produktiv mjölkproduktion. Här testar vi Framtidens Jordbruk i praktiken. Nu söker vi dig som vill bidra i rollen djurskötare med inriktning på foder och bidra till vår fortsatta utvecklingsresa och framtidssäkra svensk mjölkproduktion!
Det här kommer du att göra
Som djurskötare med inriktning på foder på Nötcenter Viken blir du en viktig del av den dagliga driften. Du arbetar nära djuren och bidrar till att säkerställa både hög produktivitet och god djurvälfärd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att utfodra djuren med vårt klimatsmarta fodersortiment, övervaka och säkerställa att foderblandningarna blir rätt. Du blandar foder utifrån nuvarande recept, sköter service på foderutrustning och har daglig tillsyn på vagnar och fodervagnar.
Vidare ingår arbetsuppgifter som att rengöra foderbord, bedöma foderrester och kornas respons på foderstaten. Du är delaktig i analysen kring hur foderstaten funderar och utfodringsrutiner. Du är involverad i våra foderförsök och foderberedningen till försöksverksamheten.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Erfarenhet av gårdsarbete, eller utbildning med inriktning på animalieproduktion
- B-körkort
- Ett stort intresse för högproducerande mjölkkor och förstår vikten av vad ett bra foder kan göra för kornas produktivitet och välmående
- Kunskap i körning med lastmaskin, traktor och blandarvagn
- Gärna svetskunnig och kunskap i enklare reparationsarbeten
- Gärna tidigare erfarenhet av fodervagnar och blandare
Du är:
- Proaktiv och självgående, med ett gott företagstänk
- Noggrann och har ett starkt djurfokus
- Teknisk och lösningsorienterad
- Strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
En spännande roll där du får möjligheten att både utvecklas och utveckla. Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade. Här har du möjlighet att arbeta, växa och utvecklas inom många olika områden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande provanställning. Du är placerad på Nötcenter Viken och rapporterar till Carolina Malmkvist. Arbetstiderna varierar beroende på säsong, vilket innebär att flexibilitet är viktigt.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 17/10. Urval sker löpande. Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Carolina Malmkvist på 010-5568756 eller mail carolina.malmkvist@notcenterviken.se
.
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
