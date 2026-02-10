Distriktsläkare till Gränbystadens vårdcentral
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-02-10
Gränbystadens vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen att bli en del av vårt team på Gränbystadens vårdcentral!
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning på 75-100% med tillträde enligt överenskommelse.
Vi finns i fräscha lokaler i Uppsala med goda kommunikationer, parkeringsmöjligheter, handel och service i nära anslutning till vårdcentralen. Här jobbar alla professioner nära varandra för att ge den bästa vården och nu du kan bli en i vårt team.
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med omväxlande uppgifter med möjligheter till uppdrag på BVC, MVC, astma/kol, diabetes, hjärtsvikt, äldremottagning och särskilt äldreboende, SÄBO. Det ingår även handledning av läkarstudenter och AT-/ST-läkare samt viss jour/beredskap.
Din kompetens
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du tycker om att jobba i team tillsammans med andra professioner nära patienten och vill gärna bidra i utvecklingen av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
I det snabbt växande området kring Gränbystaden finns vår vårdcentral. Vi är ca 45 medarbetare som tillsammans erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Rasbo vårdcentral är filial till Gränbystadens vårdcentral.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta tf Verksamhetschef Suzanna Prising på e-post: suzanna.prising@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation, meritförteckning och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH31/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9734921