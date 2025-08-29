Distriktsläkare på vårdcentral, 50-100%
2025-08-29
Sedvanlig allmänläkartjänst på vårdcentral i Bromma, centralt nära tunnelbana och busstation. Vi söker någon som kan jobba 50-100%.
• Fullgjort ST-tjänstgöring
• God kommunikationsförmåga i svenska, både tal och skrift
Vår verksamhet
Bromma husläkarmottagning är en privatägd vårdcentral beläget vid Brommaplans torg med 16-års historia både som närakut och populärt alternativ till områdets stora regionsdrivna vårdcentraler.
Idag drivs Bromma husläkarmottagning enbart som vårdcentral med öppettiderna 8:00-19:00 med fokus på närområdets primärvårdsbehov. Vi kännetecknas främst av vår tillgänglighet, professionella patientmöten och kvalitet.
Vi har cirka 5300 listade patienter och erbjuder ett varierande antal mottagningar. Längsmed vårt standarduppdrag som vårdcentral driver vi hypertonimottagning, äldremottagning, hemsjukvård, diabetesmottagning med fokus på våra kroniker.Publiceringsdatum2025-08-29Bakgrund
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin, som är lyhörd, omtänksam, noggrann och ansvarsfull. Som läkare bör man vara flexibel, empatisk, och en god kommunikatör. Är du den vi söker? Hör av dig till oss!
Goda anställningsvillkor gäller, pension enligt kollektivavtal, trevlig och professionell arbetsmiljö, god kontinuitet. Brommaplan ligger centralt och har bra kollektivtrafik med goda kommunikationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: rekrytering@brommahlm.se Omfattning
