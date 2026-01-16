Distriktsläkare
2026-01-16
Vi söker dig som vill vara med och utmana svensk primärvård - och visa hur allmänmedicin är tänkt att bedrivas.
Vi utmanar - för hälsa i liv och arbete. Våra kärnvärden är lika delar Kunskap, Service och Kvalitet.
Om Wetterhälsan
Wetterhälsan bedriver primärvård i Jönköpingsregionen med fokus på kontinuitet, tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Vi präglas av en positiv stämning, hög servicevilja och en arbetsmiljö där vi värdesätter varandra och våra kompetenser
Vi är läkarägda och läkarledda och verkar i en liten organisation där beslutsvägarna är korta, här kommer idéer snabbt till beslut och handling.
Som distriktsläkare i allmänmedicin blir du en del av ett team med ett 20-tal läkarkollegor. Du får arbeta med hela bredden av allmänmedicinska uppdrag, med särskild vikt vid kontinuitet, god tillgänglighet och ett språk som främjar hälsa. Vi förväntar oss din kreativitet och lagkänsla, sam att du har en vilja att bidra och lyfta dina kollegor.
Vi utmanar primärvården - på riktigt.
Vi är en verksamhet med korta beslutsvägar där du snabbt ser hur din kompetens gör verklig skillnad - både för patienter och kollegor.
Verksamheten präglas av ett starkt utbildningsfokus med en egen studierektor som rapporterar direkt till verksamhetschefen och som driver fortbildningsstrukturen för läkarstudenter, AT/BT och ST, samt stöttar handledare och chefer.
Alltid
• Omfattning: Heltid med möjlighet till att själv bestämma omfattning ner till 60 %.
• Utveckling: Handledning, strukturerad fortbildning, möjlighet till förbättringsprojekt och medverkan i utvecklingen av vår primärvårdsmodell.
• Wetterhälsan omfattas av kollektivavtal via Vårdföretagarna/Almega och tillämpar en transparent löneprocess fri från diskriminerande faktorer.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i din profession, nyfiken, lösningsorienterad och gillar att arbeta i team. Du trivs i ett sammanhang där förbättringar är vardag och där patientens behov styr. Mångfald välkomnas i alla perspektiv.
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556792-0128)
553 05 JÖNKÖPING
VD/Verksamhetschef
Pontus Stange pontus.stange@wetterhalsan.se
9688886