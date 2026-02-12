Distriktsansvarig städledare i Täby/Danderyd
2026-02-12
Vi växer och söker en självständig distriktsansvarig städledare i Täby. Vi söker dig som har KÖRKORT, är noggrann, effektiv, gillar ordning, är trevlig, kan svenska eller engelska och har ett eget driv.
Om jobbet
Du kommer ingå i ett ungt glatt team. Vi är lika många kvinnor som män. Vi är jämlika, vi trivs, är stolta & har roligt på jobbet. Kunderna finns i Täby & Danderyd med omnejd. Därför måste du ha ett körkort som är giltigt i Sverige. Du ska utgå från ditt hem. Förutom den goda viandan erbjuds du bra personalvård, exempelvis subvention till naprapat & gym.
Om oss...
Vi är ett premiumserviceföretag till tjänst i norra delarna av Sthlms län. Scandinavia Contractor AB marknadsför sig under sitt varumärke som är Rutstäd. Vi expanderar kontrollerat med ca 10 - 15%/år. Vi är nu ca 30 anställda. Vi jobbar inom 3 områden - Lokalvård, Trädgård & Flytt. Vi är kända för vår premium kvalitet och vår hänsyn för våra kunder. Vi är kollektivavtalsanslutna, till Almega - Hemserviceföretagen och erbjuder därför avtalsenliga villkor.
Oss kan man lita på
Vill du bli en av oss?
Bor du i närheten av Täby, Danderyd eller kanske på Lidingö? Har du blick för städning? Är du bra på att organisera & att städa? Är du noggrann? Gillar du ordning & reda? Talar du svenska eller engelska? Har du körkort?
Svarar du JA på dessa frågor? Då är du nog rätt person för oss, men för att helt passa in under vårat varumärke måste du även ha en trevlig personlighet, som skapar goda relationer. Gott uppträdande, ärlig & respektfull är också egenskaper vi uppskattar. För att trivas hos oss behöver du, gilla ansvaret & stoltheten i att "göra fint" & du vill leverera premium tjänster.
Har vi fångat ditt intresse? Skicka då in ditt CV till oss, så hör till dig sen om intervju och provjobb. Så ansöker du
