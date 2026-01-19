Distrikt Säljare Solceller
2026-01-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du ansvara för ett eget distrikt ? Vill du sälja energilösningar till människor? Då är detta möjligheten för dig!
Sol Vind & Watt erbjuder innovativa och kostnadseffektiva energilösningar med världsledande produkter kända för sin effektivitet och driftsäkerhet. Vi jobbar både mot nykund och befintliga kunder.

Om tjänsten
Du planerar själv din vecka när och var du skall jobba.
Arbetsuppgifter: Sälj våra eftertraktade energilösningar till potentiella kunder och befintliga kunder .
Tillgång till bokade möten
Lön: Fastlön plus provision - inget lönetak.
Vi erbjuder:
Försäljningsutbildning: Vi ger dig alla verktyg du behöver för att lyckas.
Utvecklingsmöjligheter: Väx och utvecklas inom ett dynamiskt företag i en ständigt växande bransch.
Trivsam arbetsmiljö: Bli en del av ett engagerat team med öppen dialog och stark gemenskap.
Möjlighet till tjänstebil.
Vi söker dig som:
Är öppen, positiv och nyfiken på försäljning och/eller vill utvecklas inom området.
Har en stark drivkraft och gillar att arbeta mot uppsatta mål.
Har god social kompetens och trivs med kundkontakt.
Vill du växa med oss och bidra till vår fortsatta framgång?
Urval sker löpande, så ansök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: victor@solvindwatt.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SVW Sverige AB
(org.nr 559488-7159), https://www.solvindwatt.se
Fosievägen 6 (visa karta
)
214 31 MALMÖ

Körkort
