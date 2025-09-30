Distributionselektriker
Tekniska verken Linköping Nät AB / Elektrikerjobb / Katrineholm Visa alla elektrikerjobb i Katrineholm
2025-09-30
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tekniska verken Linköping Nät AB i Katrineholm
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du vår nya distributionselektriker?
Vill du vara med och hålla samhället i gång? Som distributionselektriker hos Tekniska verken blir du en viktig del av teamet som levererar trygg och hållbar el till våra kunder i Katrineholm. Vi står inför spännande utmaningar där elnätet behöver moderniseras och förstärkas för att möta framtidens krav på tillförlitlighet och kapacitet - och nu söker vi dig som vill vara med på resan.
Vad kommer du att göra?
Som distributionselektriker hos oss blir du en viktig del av ett starkt team på åtta medarbetare vars främsta uppgift är att arbeta med drift och produktion av elnätet. Med varierande och utmanande arbetsuppgifter kommer dina dagar att vara fyllda med att:
- montera, underhålla och reparera elektriska anläggningar
- utföra underhåll på nätstationer och kabelskåp
- arbeta med linjebyggnationer och ställverk
- utföra transformatorbyten
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten på sikt.
Erfarenheter du tar med dig och delar med oss:
- Utbildad distributionselektriker och/eller annan erfarenhet inom högspänning som kan bedömas likvärdig
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
- ESA-utbildning
Har du BE-körkort och/eller arbete på väg ses det meriterande.
Vem är du?
Då arbetet till del innefattar nära samarbeten ser vi att du besitter god kommunikation- och samarbetsförmåga. Du ser vikten i att vara noggrann och arbeta strukturerat. Att självständigt driva arbetet framåt är inga problem för dig. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och erfarenheter, samt hur du kan komplettera vårt befintliga team.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Jimmy Pousar, 0150-579 11. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-30 86 12, Henrik Kruuse, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Filippa Dahlgren, HR-specialist Rekrytering, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka redan idag - dock senast den 2 november.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tekniska Verken Linköping Nät AB
(org.nr 556483-4926), https://www.tekniskaverken.se/ Arbetsplats
Tekniska verken Nät Jobbnummer
9534077