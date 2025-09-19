Distributionselektriker
Teleservice IT-Partner Sverige AB / Elektrikerjobb / Sjöbo
2025-09-19
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad

Bli en del av vårt växande team som Distributionselektriker och Elsäkerhetsledare - en unik möjlighet att utvecklas tillsammans med oss!
Som distributionselektriker och elsäkerhetsledare blir du en nyckelspelare i vårt team. Du kommer att leda- och planera driftsättningen av nya spännande projekt samt arbeta praktiskt med mer vardagliga utmaningar inom lokalnätet 0,4-24kV. Här får du möjlighet att utvecklas både tekniskt och som person i en varierande roll, samtidigt som du gör skillnad för samhället genom att leverera pålitliga och hållbara lösningar.
Teleservice Entreprenadär ett väletablerat företag som just nu befinner sig i en expansiv fas med större projekt inom produktions- och distributionsel.För att möta den växande efterfrågan inom elinfrastruktur förstärker vi nu vårt team med en ny medarbetare. Vi söker därför dig som är kunnig, driven och vill vara en del av arbetet med att utveckla och framtidssäkra elnäten tillsammans med oss.
Som en del av vårt team kommer du att arbeta tillsammans med tre andra distributionselektriker med utgångspunkt i Sjöbo kommun.
Hos oss värdesätts din kompetens, goda samarbeten och en passion för att skapa hållbara lösningar. Vi är övertygade omatt våra medarbetare är den största nyckeln till vår framgång!
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Du är ansvarig för att säkerställa att arbetet följer samtliga säkerhetsföreskrifter och branschstandarder.
Du leder- och planerar driftsättningen av projektarbeten inom lokalnätsanläggningar samt tillser arbetsbegäran för projekten (0,4-24kV).
Du felsöker, utför service och underhåll inom lokalnätsanläggningar (0,4-24kV).
Du installerar hög- och lågspänningssystem.
Du medverkar vid testning och driftsättning av elanläggningar.
Du utför kunduppdrag i fält tillsammans med projektledare.
Stolpklättring och arbete på höga höjder kan även förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete som distributionselektriker - somär trygg i din yrkesroll och stolt över att leverera hög kvalitet, men som nu är redo att ta nästa steg i karriären och även leda våra projekt som elsäkerhetsledare.
Vi tror därför att du är noggrann, strukturerad och har ett starkt säkerhetstänk. Du arbetar metodiskt och ansvarsfullt, tar initiativ och du trivs med att arbeta både i team och med självständigt arbete. Därutöver har du en lösningsorienterad inställning och en god kommunikativ förmåga.
Kompetenser och erfarenheter: Flera års erfarenhet som distributionselektriker, där du är trygg i din yrkesroll och känner stolthet över att leverera hög kvalitet.
God struktureringsförmåga att leda- och planera driftsättningen av elprojekt.
ESA och EBR är en självklarhet för dig.
Är en lagspelare som både kan arbeta självständigt och i grupp.
Tycker om utmaningar och trivs med att arbeta på höjd.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Extra plus om du dessutom har: Eftergymnasial utbildning inom elkraft/distribution.
BE-körkort.
Vi erbjuder dig
På Teleservice råder en stark, enkel och personlig kultur med ett nära ledarskap. Vi värnar om goda samarbeten, stabila team och korta beslutsvägar. Våra medarbetare är vår allra största tillgång. Vi erbjuder en stöttande och inkluderande arbetsmiljö ochvi strävar efter att skapa en god balans mellan arbete och fritid, samtidigt som vi levererar våra uppdrag till rätt kvalitet. För att erbjuda en trygg och attraktiv arbetsplats, arbetar vi aktivt med kontinuerlig kompetensutveckling, inkludering och en familjär företagskultur. Medarbetarupplevelsen är med andra ord en mycket viktig del för oss och vi är därför väldigt stolta att Teleservice utsetts till ett Great Place to Work och är 2025 även utsedd till en av Skånes bästa arbetsplatser.
Hos oss får du bland annat: Möjligheten att arbeta i ett växande och innovativt företag.
En arbetsmiljö där vi värnar om säkerhet och kvalitet.
Stöd för din personliga och yrkesmässiga utveckling genom utbildning och kompetenshöjande aktiviteter.
En arbetsplats där vi har kul tillsammans och hjälper varandra att lyckas.
Är du vår nya kollega? Vi tillämpar ett löpande urval så ansök redan idag - dock allra senast 2025-10-12.
Vi strävar efter att vara föregångare inom Entreprenadbranschen där vi tror att mångfald är nyckeln till innovation. Vi välkomnar därför människor från alla olika bakgrunder och erfarenheter för att skapa en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö.
Om Teleservice Entreprenad
Teleservice Entreprenad har länge varit en nyckelaktör inom fiberutbyggnad i Skåne - med över 20 000 anslutningar i ryggen. Nu befinner vi oss på en spännande tillväxtresa där vi möter en ökad efterfrågan på robusta och hållbara elnät.
Vi har redan en stabil och väletablerad elverksamhet där vi länge utfört mark- och anläggningsarbeten åt flera elbolag - främst för förläggning av låg- och mellanspänningskablar. Våra uppdrag innefattar både nyanläggning och ombyggnation av elnät, ofta i nära samarbete med lokala nätägare.
Vår elverksamhet växer dock snabbt och vi befinner oss nu i en spännande och expansiv fas där vi tar oss an större projektvolymer inom produktions- och distributionsel. I samarbete med våra partners tar vi oss även an nya, spännande högspänningsprojekt. Av den anledningen så söker vi nu en ny kollega somvill använda sin kompetens för att vara med och bygga framtidens elnät tillsammans med oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleservice IT-Partner Sverige AB
(org.nr 556182-1785) Arbetsplats
Teleservice Kontakt
Mats Andersson mats.andersson@teleservice.net 073-9178201 Jobbnummer
9517667