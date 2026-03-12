Distributionschaufför Skaraborg
Nyttogubben AB / Fordonsförarjobb / Skövde Visa alla fordonsförarjobb i Skövde
2026-03-12
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyttogubben AB i Skövde
Vi söker både B och C-korts chaufförer. Din arbetsplats kommer i huvudsak vara i distributionsbilen, lastkajer och butikslager.
Arbetsuppgifterna består främst av lastning och utkörning av bär till butiker. Vi utgår från lagret i Skövde och turerna går genom hela Skaraborg med omnejd.
Vi söker er som är sociala, framåt samt ansvarstagande. Tidigare erfarenheter är inte ett krav. Tjänsterna passar perfekt som ett sommarjobb eller ett extrajobb!
Vi kommer löpande kalla till intervjuer som sker både fysiskt och digitalt.
Gå in på vår hemsida för att ansöka: www.sommarjobbjordgubbar.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ansokan@nyttogubbenab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distributionschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyttogubben AB
(org.nr 556927-1298)
Åkersbergsvägen 7 (visa karta
)
549 31 TIDAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Simon Magdeburg 0767792138 Jobbnummer
9794924