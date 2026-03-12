Distributionschaufför Skaraborg

Nyttogubben AB / Fordonsförarjobb / Skövde
2026-03-12


Visa alla fordonsförarjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nyttogubben AB i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige

Vi söker både B och C-korts chaufförer. Din arbetsplats kommer i huvudsak vara i distributionsbilen, lastkajer och butikslager.
Arbetsuppgifterna består främst av lastning och utkörning av bär till butiker. Vi utgår från lagret i Skövde och turerna går genom hela Skaraborg med omnejd.
Vi söker er som är sociala, framåt samt ansvarstagande. Tidigare erfarenheter är inte ett krav. Tjänsterna passar perfekt som ett sommarjobb eller ett extrajobb!
Vi kommer löpande kalla till intervjuer som sker både fysiskt och digitalt.
Gå in på vår hemsida för att ansöka: www.sommarjobbjordgubbar.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ansokan@nyttogubbenab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distributionschaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nyttogubben AB (org.nr 556927-1298)
Åkersbergsvägen 7 (visa karta)
549 31  TIDAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Simon Magdeburg
0767792138

Jobbnummer
9794924

Prenumerera på jobb från Nyttogubben AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nyttogubben AB: