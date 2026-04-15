Diskare sökes!

2026-04-15
I världsarvet Drottningholm ligger Karamellan Café och Restaurang på Drottningholm.
Vi serverar klassisk svensk mat, samt har ett brett utbud av smörgåsar och bakverk.
Restaurangen har 120 sittplatser inne och ca 300 platser på uteserveringen.
Nu söker en ny medarbetare som vill jobba som diskare/städare här på Karamellan under sommarsäsongen 2026.
Vi söker dig som brinner för ditt arbete och kan jobba rent, snabbt och effektivt. Utöver vanliga arbetsuppgifter i disken ingår även uppgifter att fylla på glas, tallrikar och bestick, hålla rent och snyggt på gården och i disken, samt att hjälpa till med enklare föreberedelser i köket vid behov.
Som person ser vi gärna att du är glad och engagerad samt har en bra kommunikation med dina kollegor,det är viktigt att du är självgående och kan jobba under hektiska dagar.
Vi har öppet Måndag - Söndag 10-17.
Krav att du pratar Engelska och/eller Svenska.
Meriterande är att du har jobbat i disken tidigare.
Påbörjad anställning from: Omgående
Vi ser fram emot att din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: jobb@karamellan.org Arbetsgivare Sjönära Restauranger Xx AB
(org.nr 556479-8998) Arbetsplats
Karamellan-Café & Restaurang på Drottningholm Jobbnummer
9857265