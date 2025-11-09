Diskare / Runner
2025-11-09
Om ni har Nystartsjobb, introduktionsjobb, lönebidrag etc så skriv med det i mailet.
Le Pain Francais är ett av de ledande kedjorna i Göteborgsområdet. Le Pain Francais är känt för sina vackra miljöer och berömda bakverk och bröd.
Konceptet är franskt och väldigt populärt i regionen.
Förvänta dig en spännande och givande arbetsplats med möjligheter att utvecklas! Vi har 14st arbetsplatser med allt inom cafe och restaurang med fransk inriktning.
Vi har en väldigt bred åldersdemografi och jobbar mycket med mångfalds arbete och är stolta över att ha över 25 nationaliteter representerade i bolaget.
Vi är en plats där du kan utvecklas och avancera!www.lepainfrancais.se
Vi söker Diskare samt Runners som vill vara aktiva med renhållning samt påfyllande av barer samt hjälpa serveringen.
Vi söker dig som har den rätta inställning samt är motiverad att jobba för att utvecklas, självklart har du möjligt het att avancera. Gällande språk krav så är det bra med lite svenska samt engelska förståelse. Har du rätt vilja och inställning kommer språkbarriären inte vara ett hinder utan något du kommer bygga upp och bli bättre på i vårt team!
Vi söker till de olika enheterna som är spridda över Göteborg.
Välkomna att söka till en stor samt expansiv organisation, vi ser fram emot ert CV.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: disk@lepainfrancais.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare / Runner". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Le Pain Francais AB
