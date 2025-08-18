Diskare heltid
2025-08-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enoclub AB i Malmö
Diskare med känsla för ordning och tempo - Enoclub, Malmö
Vi på Enoclub söker en driven och ansvarstagande diskare som vill bli en viktig del av vårt team. Hos oss är du en nyckelperson i köket - en som håller rent, organiserar och ser till att restaurangen fungerar smidigt både under lugna stunder och i full rusning.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Diskning av porslin, glas och köksredskap
Städning av kök, inklusive grovstädning av kylar och frysar
Ansvara för sopor och avfallshantering
Stängning av restaurang enligt rutiner
Hålla rent och påfyllt på gästtoaletter under serveringstid
Fylla på förbrukningsmaterial såsom papper och tvål
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från liknande arbete i restaurang
Klarar av att arbeta i ett högt tempo och hantera stress
Är självgående, noggrann och gillar att ha ordning omkring dig
Förstår vikten av hygien och följer rutiner noggrant
Är flexibel och kan växla mellan lugna och intensiva arbetsperioder
Du behöver vara en person som både kan springa när det krävs, och städa och organisera under lugnare tider. Du förstår att renlighet och struktur är avgörande för en fungerande restaurangmiljö.
Anställningsform:
Tjänsten är en del av vårt ordinarie team och arbetstiderna är varierande kväller, inklusive kvällar och helger.
Låter detta som något för dig?
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ett par rader om dig själv så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Plats: Enoclub.se, Malmö
Ansökan skickas till: [career@osteria.nu
]
