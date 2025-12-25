Diplomerad massör
2025-12-25
Axelsons SPA & Skin Clinic - The Home of The Swedish Massage
I våra väldesignade lokaler mitt i Vasastan, där lugnet infinner sig med detsamma man stiger in, arbetar ett positivt gäng där värme, serviceanda och driv sätter tonen.
Vi söker dig som har en massageutbildning i grunden med några års erfarenhet och som verkligen brinner för ditt yrke och älskar service.
Som person ser vi att du är pålitlig och arbetar noggrant men effektivt. Du har lätt för att kommunicera med både kunder och kollegor samt ser försäljning som en service till kunden. Att du är en certifierad terapeut/massör är ett krav. Vi ser även att du är flexibel gällande arbetstider och kan arbeta kvällar som helger.
Vi erbjuder spa-massage, klassisk massage, terapeutisk massage, lymfmassage och hotstone massage. För att vara kvalificerad för denna tjänst är det är ett krav att kunna utföra minst 2 av dessa, det är även meriterande om du kan utföra spa behandlingar.
Vill du bli en del av vårt växande team?
Tjänsterna vi söker är vid behov men kan komma bli fast tjänst för rätt person.
Intervjuer hålls löpande och vi rekryterar vartefter behovet ökar.
Vid frågor om tjänsterna kontakta oss på jobb.stockholm@axelsonsspa.se
Varmt välkommen att söka till oss! Vi ser fram emot att få träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: jobb.stockholm@axelsonsspa.se
Odengatan 72
113 22 STOCKHOLM
Axelsons SPA & Skin Clinic Odengatan
