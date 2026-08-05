Digitaltryckare
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2026-08-05
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Storbildsbolaget i Helsingborg söker nu Digitaltryckare till vår produktionsanläggning. Ditt arbete består av produktionsarbete på vår Storformatsavdelning där du kommer ingå i ett team.
Om dig
Vi söker dig som är en genuin lagspelare med en stark och tydlig vilja av att lära och utvecklas med rollen.
Du skall ha någon typ av arbetslivserfarenhet med dig och vi tror att du är i början av din karriär, trivs eller har vana av fysiskt arbete samtidigt som vi premierar dig som arbetar strukturerat och har en tydlig ansvarskänsla.
Sökanden som dessutom har arbetserfarenhet av Grafisk produktion eller övrig tillverkningsindustri kommer att ges förtur.
Utbildning på utrustning, samt introduktion tillhandahålls av Storbildsbolaget. Stundtals är det högt tempo och det ställs höga krav på att anpassa den dagliga verksamheten utifrån dessa behov. All support sker på engelska varför du måste kunna engelska både i tal och skrift. Du trivs att arbeta i en mindre organisation där beslutsvägarna är korta och du har stor möjlighet att påverka.
Om Företaget
Storbildsbolaget är idag en av Skandinaviens ledande producenter av storformat, med störst kapacitet i regionen. Vi är specialister på att tänka stort och erbjuder allt från kundanpassade helhetslösningar till enstaka produkter. All vår produktion sker i Helsingborg, där vi med egen personal, logistik och distributionslösningar säkerställer korta ledtider och hög kvalitet. Vi är stolta över vår höga leveranssäkerhet och låga miljöpåverkan genom medvetna materialval och modern teknik.
Välkommen med din ansökan senast 20 Augusti 2026. Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än ansökningsdatum. Glöm ej att att ange "Digitaltryckare" i ämnesraden med din ansökan.
Vid frågor om tjänsten kontakta Patrick Söderberg.
Välkommen till Storbildsbolaget – vi är specialister på att tänka stort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: patrick.soderberg@storbildsbolaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Digitaltryckare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Storbildsbolag AB
(org.nr 556617-3646) Kontakt
vVD
Patrick Söderberg patrick.soderberg@storbildsbolaget.se 0733-020488 Jobbnummer
10023702