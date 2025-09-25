Digital Kreatör till VSK Fotboll
2025-09-25
VSK Fotboll söker en talangfull Digital Kreatör
Vill du vara med och skapa innehåll som engagerar långt bortom matchresultat och tabeller? VSK Fotboll söker nu en kreativ talang som står i början av sin yrkesbana och som vill vara med och bygga vår berättelse samt stärka vårt varumärke.
Hos oss får du möjlighet att utveckla din kreativitet i en miljö där fotbollen möter samhällsengagemang, gemenskap och framtidstro.
Vi söker dig som:
Har känsla för bild, film och form
Behärskar verktyg som Photoshop, Illustrator, Premiere Pro/CapCut
Har nyfikenhet på att följa upp och utveckla innehåll med hjälp av Insights/Analytics
Är idérik och vågar testa nytt
Vill utvecklas tillsammans med oss och skapa innehåll som engagerar både på och utanför planen
Hos VSK Fotboll får du:
Möjlighet att sätta din prägel på klubbens visuella uttryck
Vara en del av ett engagerat team som brinner för både sport och samhällsfrågor
En unik chans att växa i din roll och samtidigt bidra till att stärka klubbens position i Västerås och i fotbollssverige
VSK Fotboll söker en talang som vill kommunicera mer än fotboll. Är det du?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm, frågor kring tjänsten och processen hänvisas direkt till Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 5 oktober. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vårt fokus är att skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
