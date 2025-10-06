Digital Designer/ Frontend-utvecklare
2025-10-06
Vi söker dig som är både kreativ och teknisk. Som har känsla för form, storytelling och detaljer - men också kompetensen att omsätta din design i ren kod. Hos oss på Mild får du en kombinerad roll där du jobbar med såväl koncept och design som frontend- och WordPress-utveckling.
Det här är inte en roll för dig som vill sitta still i ett fack. Det är en roll för dig som vill jobba brett och samtidigt på djupet. Som gillar att driva projekt från ax till limpa och vill göra det tillsammans med ett av Sveriges mest erfarna digitala team.
Det här kommer du att göra
• Skapa koncept, design och UX för webbplatser, kampanjer och digitala gränssnitt.
• Utveckla kompletta WordPress-webbplatser från grunden - både frontend och backend.
• Bygga användarflöden, wireframes och UI-komponenter i Figma.
• Ta fram design för banners, sociala medier och kampanjmaterial.
• Jobba nära projektledare, utvecklare och kreatörer för att forma starka digitala upplevelser.
Det här är en kombinerad roll där du förväntas ta både design- och utvecklingsansvar. Du behöver alltså vara lika trygg i dina visuella beslut som i att skriva kod.
Det här tror vi att du har med dig
• Minst 5 års byråerfarenhet - du är van att jobba i flera parallella projekt och hantera snabba svängar.
• En stark portfolio med fokus på digital design, UX och webb.
• Mycket goda kunskaper i Figma och Adobe Creative Cloud.
• Gedigen erfarenhet av HTML, CSS och JavaScript samt vana att jobba med moderna ramverk och verktyg. Det är ett plus om du har jobbat med React och Tailwind, även om det inte är ett krav.
• Trygg i backend och van att arbeta direkt i WordPress - du kan bygga egna teman från grunden.
• Ett öga för storytelling, bildval, video, copy, tajming och komposition - du förstår hur allt hänger ihop i en digital upplevelse, även om du inte producerar allt själv.
• Förmåga att arbeta strukturerat, leverera hög kvalitet och ta ansvar i projekt.
Bonuspoäng om du är nyfiken på nya verktyg och AI i design- och utvecklingsprocessen. Det är vi.
Vad du får hos oss
Hos oss på Mild blir du en del av ett team där vi hjälps åt, utvecklas tillsammans och har kul på vägen. Vi jobbar nära våra kunder och varandra - och du får möjlighet att påverka både arbetssätt, uttryck och resultat. Vår ambition är att du inte ska känna någon söndagsångest. Hos oss ska du ha kul, växa, utvecklas och bidra, ta fullt ansvar för ditt jobb och samtidigt känna att du har hela teamet och bolaget bakom dig.
Förutom en härlig arbetsplats med trevliga kollegor så erbjuder vi självklart även en bra lön, flexibla arbetstider, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Vi kör en hybridmodell för distansarbete - 5 dagar i månaden kan du jobba från valfri plats, resten av tiden ses vi på kontoret.
Vi erbjuder dig:
• En trygg anställning med konkurrenskraftig lön
• Flexibla arbetstider
• Personlig utbildningsplan - framtagen med din teamleader
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Och framför allt - riktigt roliga projekt, med kunder som vill framåt.
Är det dig vi beskriver?
Skicka in ditt CV, en kort presentation och portfolio med digitala projekt du är stolt över. Vi intervjuar löpande, så vänta inte för länge.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Mild Media AB
(org.nr 556810-1629), https://www.mild.se/
Stigbergsliden 7 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG
Mild Media Jobbnummer
9542964