Digital Content Creator
2026-02-10
Om jobbet
Kund söker en hungrig och nytänkande kommunikatör som vill vara med och driva vår affär framåt. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan kommunikation, affär och digital utveckling - och som är van att både tänka strategiskt och leverera operativt.
Men som även kan hjälpa kund utifrån behov. Första tiden är det troligen heltid för att sedan efter några månader gå upp och ner i kapacitet.
Om rollen
Vi erbjuder något som varje hushåll behöver - elavtal. Det innebär att vår digitala kommunikation måste vara tydlig, enkel och konkurrenskraftig, samtidigt som den bygger långsiktigt förtroende och lojalitet. Inledningsvis kommer du att ingå i ett team med fokus på våra nya kunder. I din roll kommer du arbeta med kundkommunikation och innehåll i alla våra olika kanaler; webb, app, mail, print etc. Vi har också en ambition att flytta fram våra positioner gällande marketing automation och personaliserad kommunikation i större skala vilket också kommer kunna ingå i dina arbetsuppgifter. På sikt kan fokusområden förändras, vilket ger dig möjlighet att bredda och utveckla din roll.
Vi erbjuder En roll där du får kombinera strategiskt kommunikationsarbete med hands-on genomförande i en framåtlutad digital affär. Du blir en del av ett team som värdesätter initiativ, ansvarstagande och nya idéer - och samtidigt del av ett större kommunikatörsnätverk där kunskap och erfarenhet delas över teamgränser. Totalt finns omkring 10 kommunikatörer i ditt direkta nätverk, men alla arbetar i olika team. Det innebär att du får både närhet till ett team och samtidigt tillgång till kollegor med specialistkunskap inom hela kommunikationsområdet.
Du som person kännetecknas av din nyfikenhet, ditt affärsmannaskap och din förmåga att växla mellan att arbeta självständigt eller i grupp, beroende på sammanhang och uppdrag. Du är van att arbeta under press utan att kompromissa på kvalitet. Att förhålla dig till brand guidelines och tone of voice, samt säkerställa en konsekvent varumärkesupplevelse är självklart för dig.
Skills:
Erfarenhet av att arbeta i CMS-miljöer (gärna Episerver/Optimizely), företrädelsevis inom försäljningsorganisationer
Skapat och optimerat digitala kampanjer, nyhetsbrev och konverteringsflöden
Arbetat datadrivet, med analys, uppföljning, A/B-testning och optimering
Använt AI i arbetet för effektiv contentproduktion, bland annat med personaliseringar och agenter
Drivit projekt inom digital kommunikation i en komplex miljö med flera intressenter
Arbetat agilt
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av UX writing och arbete nära app-team samt att du arbetat mot byråer.
Education:Svenska och engelska, i tal och skrift, på en mycket avancerad nivå.
Eftergymnasial utbildning inom digital kommunikation
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
