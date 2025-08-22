Diagnostekniker till Kungsbacka!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Kungsbacka Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungsbacka
2025-08-22
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en driven person med teknik och motorintresse? Gillar du att lösa problem tillsammans med likasinnade kollegor? Då kan detta vara den perfekta möjligheten för just dig! Nu söker vi diagnostekniker till våra kunder i Kungsbacka.
Om rollen
Som Diagnostekniker hos oss får du en utvecklande roll där ditt tekniska kunnande står i centrum. I nära samarbete med kunniga kollegor arbetar du med diagnos, felsökning, reparation och underhåll av personbilar enligt auktoriserad verkstads höga standarder. Du får arbeta med den senaste tekniken och har alltid tillgång till ledande diagnosverktyg samt relevant utbildning.
Arbetsuppgifter - Fokus på diagnos och felsökning av personbilar
Utföra diagnos och avancerad felsökning på personbilar och transportbilar
Åtgärda tekniska fel, både elektriska, elektroniska och mekaniska
Utföra service och reparation enligt tillverkarens riktlinjer
Använda diagnosutrustning och uppdatera mjukvara, gärna Elsa.
Dokumentera åtgärder i verkstadens datasystem
Bidra till arbetsmiljö och teknisk utveckling i teamet
Säkerställa kvalitet och säkerhet i varje arbetsmoment Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
Fordonsutbildning på gymnasienivå eller motsvarande kompetens
Praktisk erfarenhet av felsökning och reparation av moderna personbilar
Goda kunskaper inom el, elektronik och diagnossystem på fordon
B-körkort (manuell växellåda)
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för arbetsuppgifter
Meriterande - ej krav
Erfarenhet från auktoriserad verkstad eller specialistroll inom fordonsteknik
Kompetens inom elektrifierade fordon och modern bildiagnostik med system såsom BOSCH, Autocom, Oscilloskop eller likvärdigt.
Certifieringar och vidareutbildningar inom fordonsdiagnostik
Personliga egenskaper hos dig som söker
Du är noggrann, initiativtagande och gillar tekniska utmaningar
Har god samarbetsförmåga och bidrar positivt till teamet
Serviceinriktad, flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Driv och vilja att fortsätta utvecklas inom fordonsdiagnostik Så ansöker du
Har du frågor om rollen är du välkommen att höra av dig till oss via e-post: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag!
Om Fordonsakademin Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen. Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra. Värderingar Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Daniel Adriansson daniel.adriansson@fordonsakademin.se 072-961 07 51 Jobbnummer
9472387